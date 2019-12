Sydneyn lähialueille on julistettu hätätila maastopalojen ja helteiden takia – helle-ennätys pamahti taas rikki Australiassa

Australiassa viranomaiset ovat julistaneet seitsemän päivän hätätilan Uuden Etelä-Walesin osavaltioon, jossa suurkaupunki Sydneykin sijaitsee.

Ennätyksiä rikkonut helleaalto on vain voimistanut jo viikkoja riehuneita maastopaloja. Osavaltiossa roihuaa noin sata paloa, joista puolia ei ole saatu hallintaan. Megaroihu-nimellä kutsuttu palo ympäröi Sydneytä, ja tuulet ovat useaan otteeseen tuoneet sen myrkylliset savut kaupunkiin.

Julistettu hätätila on jo toinen sen jälkeen, kun maastopalokausi alkoi syyskuussa.

Osavaltiossa annettiin paikoin hätävaroituksia. Varoituksissa on esimerkiksi kerrottu, että on jo liian myöhäistä paeta alueilta ja että ihmisten tulisi sen sijaan hakea suojaa paloilta.

Australiassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä. Koko maan keskilämpötila nousi tänään 41,9 asteeseen. Länsi-Australian Euclassa puolestaan mitattiin uusi joulukuun ennätyslämpötila 49,8 astetta.

"Sääennuste lauantaille on vielä pahempi"

Kuumuuden keskellä 2 000 palomiestä yrittää saada paloja hallintaan ympäri osavaltiota. Mukana on myös kanadalaisia ja yhdysvaltalaisia joukkoja sekä Australian puolustusvoimien henkilöstöä.

– Tästä päivästä on tulossa paha, vaarallinen päivä Uudessa Etelä-Walesissa, sääennuste lauantaille on vielä pahempi, pelastuslaitoksen edustaja Shane Fitzsimmons sanoi Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan.

ABC:n tietojen mukaan ainakin kolme palomiestä on loukkaantunut torstain aikana.

Osavaltion terveysviranomaiset julkaisivat Twitterissä torstaina ohjeita siitä, miten suojautua savuilta. Ihmisiä on kehotettu muun muassa välttämään rankkaa ulkoliikuntaa ja viettämään aikaa ilmastoiduissa tiloissa kuten ostoskeskuksissa ja elokuvateattereissa. Erityisesti sydän- ja keuhkosairauksista kärsivät, lapset, raskaana olevat ja vanhukset ovat vaarassa savujen takia.

Pääministeri lomailee

Australian pääministeri Scott Morrisonille on jo satanut kritiikkiä metsäpaloista ja maan ilmastotoimista. Tällä viikolla puheenaiheena on ollut pääministerin ulkomaan lomamatka, vaikka ympäri maata on vaarallisia maastopaloja, kirjoittaa ABC.

Varapääministeri Michael McCormack on vastannut kritiikkiin sanomalla, että kaikilla on oikeus lomaan.

– Kaikki ansaitsevat tauon. Hän teki tänä vuonna paljon töitä ja saavutti mahtavia asioita Australialle, varapääministeri sanoi ABC:n mukaan.