Sydneyn länsipuolella tehtiin Australian uusi lämpöennätys: 48,9 astetta – katso dramaattiset kuvat maan tulipätseistä

Lauantaista tuli ennakoidusti Australian maastopalojen tähän asti pahin päivä, kun pätsimäinen kuumuus ja tuulet tekivät yrityksistä saada paloja hallintaan täysin turhia. Sydneyn länsipuolen lähiössä Penrithissä mitattiin Australian historian korkein lämpötila, 48,9 astetta. Pääkaupungissa Canberrassa ennätys meni niin ikään rikki, kun lämpötila nousi 44 asteeseen.

Suureen osaan Australian kaakkoiskolkkaa on julistettu hätätila tulipalojen vuoksi, ja yli 100 000:ta ihmistä oli opastettu lähtemään kodeistaan kolmessa osavaltiossa. Monet olivatkin totelleet käskyä. Kaakkois-Australian rannikon lomakohteet olivat muuttuneet aavekaupungeiksi.

Maan suurimman kaupungin Sydneyn sähkönsaanti vaarantui, kun maastopalot tuhosivat sähköverkon kaksi sivuasemaa. Sähkökatkojen riski koski Uudessa Etelä-Walesissa muitakin alueita. Ainakin yksi sähköverkon yhteyslinja myös etelänaapuriin, Victorian osavaltioon, katkesi palojen vuoksi.

Pääministeri kutsui hätiin 3 000 reserviläistä

Jo kuukausien ajan riehuneissa paloissa on syyskuun lopun jälkeen kuollut Australiassa yli 20 ihmistä sekä tuhoutunut tai vaurioitunut yli 1 500 kotia. Noin kaksi kertaa Belgian kokoinen alue on palanut.

Pääministeri Scott Morrison kutsui 3 000 reserviläistä auttamaan vapaaehtoisia pelastajia taistelussa maastopaloja vastaan.

– Päätös panee enemmän saappaita maahan, enemmän lentokoneita taivaalle ja laivoja merelle, Morrison sanoi.

Armeija on jo kuukausia auttanut muun muassa ilmateitse tehtävässä tiedustelussa ja etsintä- ja pelastustehtävissä. Jo ennen lauantain ilmoitusta sotilaita oli värvätty mukaan noin parituhatta.

Pääministeri Morrison on saanut osakseen kovaa arvostelua maastopalokriisin hoidosta. Pääministeri on muun muassa puolustanut tiukasti maansa hiilentuotantoa. Morrison on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista, mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.

Monet närkästyivät myös Morrisonin päätöksestä lähteä lomalle Havaijille samaan aikaan, kun palot ovat riehuneet valtoimenaan. Pääministeri keskeytti lopulta lomansa ja pyysi sitä anteeksi.

Morrisonia kritisoitiin lauantaina voimakkaasti myös Twitteriin pannuista videoista, joilla pääministerin katsottiin yrittävän lypsää kannatusta itselleen ja puolueelleen kehumalla päätöstään lähettää sotilaita avuksi paloalueelle. Pääministerin matkat paloalueelle menivät osin penkin alle, koska osa alueiden asukkaista ja palomiehistä kieltäytyi kättelemästä Morrisonia kehottaen häntä suorasukaisesti poistumaan paikalta.

– No, ihmisillä on tällaisissa tilanteissa usein aika sekavia tuntemuksia. Monet ovat myös kiittäneet minua. Nämä käsivarret ovat halanneet monia, pääministeri kuittasi.

Uudessa Etelä-Walesissa on roihunnut noin 130 maastopaloa ja Victoriassa viitisenkymmentä. Palo- ja pelastusviranomaiset ovat varoittaneet, että palot voivat liikkua pelottavan nopeasti äärimmäisten olosuhteiden vuoksi.