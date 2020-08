Syyria aktivoi ilmatorjuntajärjestelmiään myöhään maanantaina – Israel kertoo tehneensä ilmaiskuja syyrialaiskohteisiin

Syyrian armeija aktivoi myöhään maanantaina ilmatorjuntajärjestelmänsä viholliskohteita vastaan lähellä pääkaupunki Damaskosta, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto SANA.

Israelin armeija puolestaan kertoi tehneensä ilmaiskuja Syyrian armeijan kohteisiin Syyrian eteläosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Israel ei tavallisesti kerro vastaavista hyökkäyksistä julkisesti.

Israelin armeija kertoi tiedotteessa, että iskut oli kohdistettu Syyrian armeijan tukikohdissa oleviin kohteisiin ja iskut olivat osuneet muun muassa tarkkailupisteisiin sekä tiedonhankinta- ja ilmatorjuntajärjestelmiin. Israel kertoi käyttäneensä iskuissa muun muassa taisteluhävittäjiä ja taisteluhelikoptereita.

Maan sisällissotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö taas kertoi myöhään maanantai-iltana, että Israel on tehnyt ilmaiskuja sekä Syyrian eteläosassa sijaitsevan Quneitran maakunnan alueella että lähellä Irakin rajaa maan koillisosassa sijaitsevassa Abu Kamalin kaupungissa.

Tarkkailujärjestö kertoi myös, että Abu Kamalissa oli aiemmin kuollut 15 ihmistä aamunkoiton aikoihin tehdyissä ilmaiskuissa.

Israelin iskut olivat seurausta sunnuntain tapahtumista

Maanantai-illan iskut liittyivät Israelin mukaan aiempiin tapahtumiin lähellä Israelin pohjoisrajaa. Armeija kertoi tappaneensa sunnuntaina neljä ihmistä, jotka olivat yrittäneet asettaa räjähteitä Golanin kukkuloilla lähellä Israelin miehittämää aluetta.

Israelin ja Syyrian välit ovat jo entuudestaan erittäin jännittyneet. Viime kuussa Israelin armeijan helikopterit iskivät asevoimien kohteisiin Syyrian eteläosassa. Iskut olivat kostotoimia aiempaan Israelia vastaan ammuttuun tykistötuleen.

Israel ei yksiselitteisesti syyttänyt Syyrian asevoimien olleen tykistötulen takana, mutta Israelin mukaan Syyrian hallinto oli joka tapauksessa vastuussa tulituksesta.

Israel on tehnyt vuodesta 2011 lähtien satoja iskuja Syyriaan. Iskuja on tehty niin hallinnon joukkoja kuin Syyrian liittolaista Irania vastaan. Lisäksi kohteena on ollut libanonilainen Hizbollah-järjestö. Israel on vannonut laittavansa lopun Iranin armeijan läsnäololle Syyriassa.