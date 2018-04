Syyria hallitsee YK-kokousta Etelä-Ruotsissa

Syyria hallitsee YK:n turvallisuusneuvoston kokousta Ruotsissa viikonloppuna. Paikalle odotettiin myös YK:n Syyria-erityislähettilästä Staffan de Misturaa, mutta varmuutta hänen tulostaan ei ollut perjantaina.

– On selvää, että Syyria on keskeisessä roolissa. Varmasti se on ykkössijalla työjärjestyksessä, sanoi ulkoministeri Margot Wallström Lundissa ennen tapaamista YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin kanssa.

Kokouspaikka on YK:n edesmenneelle pääsihteerille Dag Hammarskjöldille kuulunut tila Backåkrassa Ruotsin etelärannikolla.

Yhdysvaltain ja Venäjän erimielisyyksien Syyrian tilanteesta odotetaan olevan päällimmäisenä tapaamisessa. Kokoukseen osallistuvat Yhdysvaltain ja Venäjän YK-lähettiläät Nikki Haley ja Vasili Nebenzja.