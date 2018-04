Syyria-kooste: Trump pehmenteli sanomisiaan, Macron syytti al-Assadia – Suurvaltojen aikeet yhä hämärän peitossa

Länsimaiden Syyriaan kohdistuvien sotilaallisten iskujen todennäköisyys tuntui lievenevän torstaina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pehmenteli Twitterissä Syyria-lausuntojaan ja kemiallisten aseiden valvojien kerrottiin pääsevän tarkastusmatkalle Syyriaan.

Kemiallisen aseiden kieltojärjestön OPCW:n asiantuntijoiden kerrottiin aloittavan lauantaina selvitystyön väitetystä myrkkykaasun käytöstä syyrialaisessa Douman kaupungissa.

Asiasta kertoivat OPCW:n edustajat ja Syyrian YK-suurlähettiläs Bashar Jaafari.

Yli 40 ihmisen on väitetty kuolleen kapinallisten hallitsemaan Doumaan viime viikonloppuna tehdyssä myrkkykaasuhyökkäyksessä. Länsimaat ovat syyttäneet presidentti Bashar al-Assadin hallintoa myrkkykaasun käytöstä.

– Me mahdollistamme tarkastajien pääsyn kaikkialle minne he haluavat, myös Doumaan, jotta he voivat tarkastaa onko siellä käytetty kemiallisia aineita, Jaafari lupasi.

Myös Syyrian tärkein liittolainen Venäjä lupasi taata OPCW:n tarkastajien turvallisuuden Doumassa.

Presidentti Trump veti torstaina osittain takaisin uhkauksiaan laukaista ohjusiskuja Syyriaan vastauksena epäiltyyn kemialliseen hyökkäykseen.

– En koskaan sanonut, milloin hyökkäys Syyriaan tapahtuu. Voi olla tosi pian, voi olla, että ei niin pian ollenkaan, Trump kirjoitti pikaviestipalvelu Twitterissä.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”