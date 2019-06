Syyrian Isis-leiriltä haettu länsimaihin lähinnä vain orpoja

Syyrian kurdien hallitsemalta al-Holin pakolaisleiriltä on haettu Länsi-Euroopan maihin toistaiseksi vain muutamia vanhempansa menettäneitä orpolapsia.

Valtiollinen palautus järjestyi viime maaliskuussa ainakin neljälle ranskalaiselle Isis-orvolle, joiden isovanhemmat olivat vedonneet toistuvasti Ranskan viranomaisiin.

Kysymys oli hyvin pienistä lapsista, joista osalla oli vakavia vammoja, kertoo New York Times.

Ranskan puolustusministeri Florence Parly vahvisti toukokuussa, että Ranska aikoo jatkaa haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten palautuksia tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

– Se on hyvin todennäköistä. Teemme kaiken voitavan orpojen palauttamiseksi, hän totesi ranskalaisen BFMTV-kanavan ja radio RMC:n haastattelussa.

Parly myös vahvisti, että Ranskan ulkoministeriö on lähettänyt Syyriaan tutkimusryhmänsä tunnistamaan ranskalaisorpoja.

Sen sijaan äitiensä kanssa oleville lapsille ei aiota järjestää valtiollista palautusta.

– Kun on vanhempia, heillä on edelleen myös oikeuksia lastensa suhteen. Ja jos katsotaan näitä SDF:n (Syyrian kurdijoukkojen) leireillä olevia perheitä, niin kurdit myös ovat päättäneet kunnioitaa näitä oikeuksia, ministeri totesi.

Länsi-Euroopan maista myös Ruotsi ja Norja ovat palauttaneet Syyrian al-Holin leiriltä yksittäisiä Isis-orpoja.

Ruotsiin on palautettu ainakin maan ehkä tunnetuimman kotoperäisen Isis-taistelijan Michael Skråmon seitsemän pientä lasta, joista nuorin oli palautushetkellä – toukokuun puolivälissä – vain 1-vuotias ja vanhin 7-vuotias.

Tässäkin oli taustalla lasten äidinisän Patricio Galvezin periksiantamattomuus. Hän vetosi toistuvasti Ruotsin viranomaisiin ja jopa muutti asumaan Pohjois-Irakin Erbiliin pystyäkseen paremmin junailemaan lapset ulos al-Holin leiriltä.

Lasten äiti – Galvezin tytär – kuoli viime joulukuussa kranaatti-iskussa ja lasten isä, ruotsalais-norjalainen Isis-rekrytoija Michael Skråmo viime maaliskuussa osittain epäselvissä olosuhteissa.

Vanhimman pojan mukaan terrori-iskuja verkossa ylistänyt isä tapettiin ”niskalaukauksella” pian sen jälkeen kun perhe oli antautunut Isisin viimeisessä tukikohdassa Baghuzissa.

Lapset ovat nyt isoisän ja Göteborgin sosiaaliviranomaisten käsissä.

– Hirveintä on se stressi, missä lapset yhä elävät. He syövät valtavasti ja vaativat valtavasti aikaa. He heräilevät ja itkevät jatkuvasti... He kutsuvat äitiään: ”Äiti, äiti, äiti...”, Patricio Galvez kuvaili SVT:lle.

Myös Norja on palauttanut vastikään Syyriasta ensimmäiset viisi Isis-lasta. Al-Holin leirillä olleet lapset luovutettiin Norjan viranomaisille viime maanantaina, kertoo uutistoimisto AFP.

Kaikki luovutetut lapset kuuluivat yhteen perheeseen, jonka afrikkalaistaustainen isä oli kuollut taisteluissa ja norjalainen äiti kadonnut.

Länsi-Euroopan maista myös Saksan tiedetään palauttaneen muutamia Isis-lapsia Irakin puolen leireiltä. Huhtikuun ensimmäisen palautuserän mukana Saksaan pääsi myös ainakin yksi 31-vuotias Isis-äiti.

Yhdessäkään EU-maassa ei ole kuitenkaan käynnistetty Isis-perheiden tai -lastenkaan järjestelmällistä palauttamista, vaan kysymys on toistaiseksi ollut vain orvoista ja muista yksittäistapauksista.

Financial Timesin mukaan Ruotsin esitys perustaa Pohjois-Syyriaan erityinen Isis-tuomioistuin on saanut hyvän kansainvälisen vastaanoton. Lehden tietojen mukaan tuomioistuimen perustamista valmisteleva huippukokous järjestetään Tukholmassa vielä ennen kesäkuun puoliväliä. Ainakin Britannia, Hollanti ja Ranska ovat saaneet kokouskutsun Ruotsin sisäministeriltä Mikael Dambergilta.