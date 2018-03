Syyrian Itä-Ghoutan yksi kapinallisryhmistä ilmoitti tulitauosta

Yksi Syyrian Itä-Ghoutan kapinallisryhmistä on ilmoittanut tulitauosta, BBC ja uutistoimisto AFP uutisoivat. Faylaq al-Rahman -kapinallisryhmän mukaan tulitauko on YK:n välittämä ja sen tarkoitus on mahdollistaa neuvottelut Syyrian hallintoa tukevan Venäjän kanssa. Ryhmä sanoo haluavansa neuvotella siviilien turvallisuudesta.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Right -järjestön mukaan ilmoitus tulitauosta tuli sen jälkeen, kun Faylaq al-Rahmanin hallinnassaan pitämää aluetta oli pommitettu. Järjestön mukaan iskuissa kuoli lähes 40 ihmistä, ja se syytti Venäjää iskuista.