Syyrian hallitus ja kapinalliset sopuun tulitauosta etelässä

Syyrian hallitus ja kapinalliset ovat päässeet sopuun tulitaukosopimuksesta maan eteläosiin. Asiasta kertoi Syyrian valtiollinen uutistoimisto SANA.

Sopimuksen mukaan kapinalliset luovuttavat kaikissa kaupungeissa raskaat ja keskiraskaat aseensa. Ne taistelijat, jotka torjuvat sopimuksen, evakuoidaan perheineen kapinallisten hallussaan pitämään luoteiseen Idlibin maakuntaan.

Sopimuksen mukaan hallituksen joukot voivat ottaa haltuunsa kaikki tarkkailuasemat Jordanian rajalla. Vain tunteja aiemmin hallituksen joukot olivat vallanneet tärkeän rajanylityspaikan Jordanian rajalla.

Kapinallisten tiedottajan mukaan nyt saavutettu sopu oli paras, joka heidän oli mahdollista saavuttaa taistelijoidensa hengen pelastamiseksi.

Sopuun päästiin lopulta kahden viikon kiivaiden taistelujen jälkeen. Hallituksen joukot ovat hyökänneet Venäjän tukemina kapinallisten alueille maan eteläosissa. Jopa 300 000 ihmistä on paennut taisteluja Israelin ja Jordanian rajojen tuntumaan, mutta maat ovat pitäneet rajansa suljettuina. SANA:n mukaan he pääsevät sopimuksen myötä palaamaan koteihinsa.

Venäjä torjui turvallisuusneuvoston lauselman

Venäjä on toiminut välittäjänä antautumisneuvotteluissa, joita on käyty alueen kapinallisten ja hallituksen kanssa. Keskiviikkona kapinalliset ilmoittivat neuvottelujen katkenneen. Tuolloin kompastuskivenä oli juuri se, että kapinallisia vaadittiin luovuttamaan koko raskas aseistuksensa kerralla. Hallitus on vallannut laajoja alueita eteläosista hyökkäyksen ja Venäjän välittämien antautumisneuvottelujen myötä.

Torstaina kapinalliset kertoivat kuitenkin palaavansa Venäjän johdolla käytäviin neuvotteluihin Syyrian eteläisten osien tilanteesta.

YK:n turvallisuusneuvosto piti eilen Ruotsin ja Kuwaitin koolle kutsumana hätäkokouksen Syyrian tilanteesta. Venäjä esti neuvoston suunnitteleman lauselman. Diplomaattien mukaan tavoitteena oli saada Jordanian rajalle jumittuneet avustuskuljetukset liikkeelle, jotta ne pääsisivät pakolaisten luokse.

Diplomaattilähde kertoi, että turvallisuusneuvosto oli ollut asiassa muuten yhtenäinen ja Venäjä jäi yksin.