Syyrian saarretulta alueelta evakuoitiin lisää sairaita lapsia

Avustusjärjestöt saivat torstaina tuotua vähän toivoa Damaskoksen lähelle Itä-Ghoutaan, josta saatiin evakuoitua tusinan verran sairaita potilaita, valtaosa heistä lapsia. Alue on ollut Syyrian hallituksen joukkojen piirittämänä vuodesta 2013. Kapinallisalueella on motissa arviolta 400 000 ihmistä.

– He kärsivät syövästä, kroonisista sairauksista ja sydänsairauksista, kertoi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean edustaja Ingy Sedky.

Aiemmin tällä viikolla Itä-Ghoutasta evakuoitiin kolme lapsipotilasta ja yksi aikuinen. Avustusjärjestöjen tavoitteena on lähipäivinä saada kaikkiaan kolmisenkymmentä kriittisesti hoitoa tarvitsevaa ihmistä ulos alueelta.

Marraskuussa tehdyn YK:n listauksen perusteella alueella olisi noin 500 ihmistä, jotka tarvitsisivat välitöntä evakuointia. Vajaat parisenkymmentä heistä on jo kuollut.

Julmaa vaihtokauppaa

Kapinallisten mukaan tämän viikon evakuoinneissa on kyse vaihtokaupasta, jossa he suostuivat vapauttamaan vangitsemiaan hallituksen kannattajia. Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan torstaina pääsi vapaaksi muun muassa taistelujen jalkoihin jääneitä työläisiä, vuosia vankeina olleita siviilejä ja hallituksen taistelijoita. Yhteensä vapautettuja oli 26.

YK:n avustusjohtaja Jan Egeland on paheksunut sairaiden lasten käyttämistä pelinappuloina Syyrian sodassa.

– Sopimus ei ole hyvä, jos siinä vaihdetaan sairaita lapsia vankeihin. Silloin lapsista tulee pelinappuloita, eikä niin pitäisi tapahtua. Lapsilla on oikeus evakuointeihin, ja meillä on velvollisuus evakuoida heidät, Egeland sanoi BBC:lle.

Torstaina ei ollut selvää, milloin alueelta päästään evakuoimaan lisää potilaita.