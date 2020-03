Syyrian sisällissodan aikana on kuollut 384  000 ihmistä – sotaa on jatkunut jo yhdeksän vuotta

Ainakin 384 000 ihmistä on kuollut Syyrian sisällissodan aikana, kertoo sotatoimien seurauksia tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolleista yli 116 000 on siviilejä.

Tarkkailujärjestön mukaan kuolleista noin on 22 000 lapsia ja noin 13 000 naisia. Sodassa kaatuneiden joukossa on esimerkiksi Syyrian joukkojen sotilaita, jihadisteja ja kurdijohtoisten joukkojen taistelijoita.

Sisällissota on tuhonnut Syyrian talouden. 11 miljoonaa syyrialaista on joutunut jättämään kotinsa.

Kaksi vuotta sitten YK kuvaili sotaa pahimmaksi ihmisen aiheuttamaksi katastrofiksi sitten toisen maailmansodan.

Mielenosoittajat vaativat demokratiaa

Sota alkoi yhdeksän vuotta sitten maaliskuussa. Osana arabikevään mielenosoitusaaltoa syyrialaiset vaativat maahan muun muassa demokratiaa.

Yhdeksän vuoden aikana maan monimutkaiseen sisällissotaan ovat puuttuneet myös ulkovallat. Esimerkiksi Idlibissä, jossa on viime aikoina käyty taisteluja, ovat mukana myös Venäjä ja Turkki.

Presidentti Bashar al-Assadin hallinnolla on nyt hallussaan noin 70 prosenttia Syyriasta. Sodassa al-Assadia ovat tukeneet Venäjä, Iran ja libanonilainen sotilaallinen Hizbollah-järjestö.