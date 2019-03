Syyrian sisällissodassa täyteen kahdeksan vuotta, kuolleita yli 370  000

Syyrian sisällissodassa on kuollut kahdeksan vuoden aikana yli 370 000 ihmistä. Kuolleista 112 000 on siviilejä, kertoo sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Järjestön mukaan lapsia on kuollut yli 21 000 ja naisia 13 000.

Syyrian sisällissodan katsotaan alkaneen hallitusta vastustaneista mielenosoituksista maan eteläosassa kahdeksan vuotta sitten.