Syyrian teurastuksiin tulitauko – Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti YK:n turvallisuusneuvostossa

Syyrian tulitaukoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti YK:n turvallisuusneuvostossa lauantai-iltana Suomen aikaa. Myös Venäjä tuki ehdotusta.

Päätöslauselman mukaan 30 päivän tulitauon on määrä alkaa "viipymättä", jotta humanitaarisen avun kuljetukset ja hoitoa tarvitsevien evakuoinnit saadaan käyntiin.

Syyrian Itä-Ghoutaan kohdistuneissa hyökkäyksissä on kuollut jo 500 siviiliä seitsemän päivän aikana, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolonuhreista 121 on järjestön mukaan lapsia.

Syyrian hallitus aloitti massiivisen hyökkäyksen Itä-Ghoutaan viime sunnuntaina ja on jatkanut sitä myös tänään. Damaskoksen lähellä sijaitsevaa Itä-Ghoutaa on moukaroitu sekä tykistöllä että ilmaiskuin.

Tarkkailijajärjestö ilmoitti, että iskuissa on tänään kuollut 21 siviiliä. Heistä 12 kuoli Itä-Ghoutan suurimmassa kaupungissa Doumassa.

Turkki kehotti lauantaina kansainvälistä yhteisöä pysäyttämään verilöylyn Itä-Ghoutassa. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin edustaja syytti Twitterissä Syyrian hallitusta verilöylystä.

Presidentti Bashar al-Assadin hallitus aloitti hyökkäyksen kapinallisten hallussa olevalle alueelle viime sunnuntaina. Iskuissa on kuollut jo ainakin 474 siviiliä, arvioi SOHR. Järjestön mukaan Venäjä on osallistunut päivän ilmaiskuihin. Venäjä tukee al-Assadin hallitusta, mutta on kiistänyt olevansa mukana hyökkäyksessä Itä-Ghoutaan.

Perjantain aikana Itä-Ghoutassa kuoli järjestön keräämien tietojen mukaan 41 ihmistä, joista seitsemän oli lapsia.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on luonnehtinut Itä-Ghoutan oloja "maanpäälliseksi helvetiksi". Itä-Ghouta on kokonaan hallitusjoukkojen saartama. Siellä on noin 400 000 asukasta, jotka eivät voi tai halua paeta.