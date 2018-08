Syyrian viimeisellä tärkeällä kapinallisalueella Idlibissä odotetaan hyökkäystä

Syyriassa hallituksen on odotettu hyökkäävän minä hetkenä hyvänsä Idlibiin, joka on viimeinen tärkeä kapinallisten hallussa oleva alue maassa. Tarkkailijoiden mukaan alueen liepeille on keskitetty joukkoja ja kalustoa. Samaan aikaan presidentti Bashar al-Assadin hallitusta tukeva Venäjä on ilmoittanut merisotaharjoituksista itäisellä Välimerellä lähellä Syyriaa.

Idlibin alueen taistelijoiden on jo kerrottu räjäyttäneen alueelle johtavia siltoja hyökkäyksen vaikeuttamiseksi. Alueen valloitusta on jo maalailtu loppunäytökseksi Syyrian pitkässä sodassa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Wolfgang Mühlbergerin mukaan sotilasoperaation toteuttaminen on kuitenkin ongelmallista, koska alueella on aiemman Venäjän, Iranin ja Turkin turvavyöhykesopimuksen mukaisesti myös Syyrian hallitusta vastustavan Turkin joukkoja.

– Venäjä haluaa tällä hetkellä pitää yllä suhteellisen toimivaa suhdetta Turkkiin -- luulen ettei Venäjä halua näyttää vihreää valoa Syyrian hallitukselle hyökkäykselle Idlibiin, Mühlberger sanoo.

Syyrian hallituksen joukot ovat turvautuneet aiemmissa valloituksissaan muun muassa Venäjän ilmavoimien tukeen.

Turkki pelkää mahdollisen hyökkäyksen Idlibiin ajavan maahan rajan yli sekä jihadistitaistelijoita että suuren uuden pakolaisaallon. Myös YK on varoittanut suurimittaisesta humanitaarisesta katastrofista ja ehdottanut Idlibin siviileiden evakuoimista.