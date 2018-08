Syyriassa asevarikon räjähdyksen uhriluku nousee lähes 70:een

Syyriassa viikonloppuisen räjähdyksen uhriluku on kasvanut lähes 70 ihmiseen, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö. Kuolleista suurin osa on siviilejä, ja uhrien joukossa on ainakin 17 lasta.

Uhriluku voi vielä nousta, sillä pelastustyöt ovat yhä käynnissä.

Maan lounaisosassa Idlibin maakunnassa räjähti asevarikko sunnuntaina. Räjähdyksen syytä ei vielä tiedetä.

Monet kuolleista ovat Syyrian al-Qaidaan linkittyvän jihadistijärjestö Hayat Tahrir al-Shamin taistelijoiden perheenjäseniä. Järjestö hallitsee yli puolta maakunnasta.

Syyrian presidentti Bashar al-Assad on varoittanut, että hallinto aikoo vallata maakunnan takaisin itselleen lähiviikkoina.