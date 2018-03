Syyriassa epäillään jälleen kaasuiskua – lapset huusivat tukehtuvansa

Syyrian Itä-Ghoutassa kymmenillä ihmisillä on ollut hengitysvaikeuksia keskiviikkona tehtyjen ilmaiskujen jälkeen, kertoo sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Järjestön mukaan ainakin 60 ihmistä on kärsinyt hengitysvaikeuksista Saqban ja Hammuriyehin kaupunkeihin tehtyjen iskujen jälkeen.

Yhdessä alueen sairaaloista kerrotaan hoidetun lähes 30 potilasta, joiden epäillään altistuneen kloorikaasulle. Lääkärien mukaan potilaiden hengitys pihisee ja silmät punertavat.

Sairaalan lääkärit uskovat, että lisää potilaita on hoidettavana alueella sijaitsevissa muissa sairaaloissa.

Hammuriyehin kaupungissa perheet kiipesivät ilmaiskun jälkeen kerrostalojen katoille etsiessään raitista ilmaa. Vanhemmat riisuivat lastensa vaatteet ja suihkuttivat lapsia vedellä puhdistaakseen vaatteisiin mahdollisesti tarttuneet myrkyt.

Kaksi lasta huusi tukehtuvansa, kun pelastustyöntekijät kantoivat heitä talon katolta alas hoidettaviksi.

Syyrian hallinto kieltää syytökset

Syyrian hallintoa on syytetty useasti kloorikaasun käyttämisestä sen aloitettua suurhyökkäyksen kapinallisten hallussa olevaan Itä-Ghoutaan reilut kaksi viikkoa sitten. Syyrian hallinto sekä sen liittolainen Venäjä ovat kiistäneet syytökset.

Tarkkailijajärjestön mukaan yli 900 siviiliä on kuollut suurhyökkäyksen alettua. Kuolonuhrien määrä nousi torstain ilmaiskujen jälkeen.

Syyrian hallitus aloitti suurhyökkäyksen piiritettyyn Itä-Ghoutaan helmikuun 18. päivänä ilmaiskujen, rakettihyökkäysten ja raskaan tykistötulen avittamana.

Järjestön mukaan Syyrian hallinnon joukot tukijoineen ovat vallanneet jo yli puolet Itä-Ghoutasta.

Avustussaattueen matka tyssäsi

Kansainvälinen Punainen Risti kertoi torstaina, että Itä-Ghoutaan suunniteltu avustussaattue ei pääse matkaan alueella jatkuvien taisteluiden vuoksi.

– Tämänpäiväistä saattuetta on viivästetty, koska tilanne alueella kehittyy. Emme voi suorittaa operaatiota näissä olosuhteissa, kansainvälisen Punaisen Ristin tiedottaja Ingy Sedky kertoo.

YK:n humanitaarisen avun toimisto OCHA kertoi myöhemmin, että avustuskulkueeseen ei saatu lupaa Syyrian viranomaisilta.

– YK:n kumppanit eivät voineet palata Doumaan Itä-Ghoutaan, koska kulkue ei saanut valtuutusta Syyrian viranomaisilta turvallisuussyistä, tiedottaja Linda Tom kertoi.

Kansainvälisen Punaisen Ristin, YK:n ja Syyrian Punaisen Puolikuun yhteisen avustuskuljetuksen oli määrä toimittaa ruokaa ja lääkintätarvikkeita Itä-Ghoutassa sijaitsevaan Douman kaupunkiin.

Avustuskulkue keskeytettiin maanantaina

Kyseessä on jo toinen kerta tällä viikolla, kun avustuskulkue kohtaa ongelmia sotatoimien vuoksi.

Maanantaina 46 avustusrekkaa pääsi Itä-Ghoutaan, mutta operaatio täytyi lopettaa suunniteltua aiemmin, koska hyökkäykset alueella jatkuivat.

YK:n mukaan puolet ruoka-avusta jäi toimittamatta. Lisäksi Syyrian hallinnon joukkojen kerrotaan takavarikoineen rekoista osan Itä-Ghoutaan tarkoitetuista lääkintätarvikkeista.

Maanantain kuljetus oli ensimmäinen avustuskuljetus, joka on saatu alueelle Syyrian hallinnon suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Syyrian hallinnon joukot ovat piirittäneet kapinallisten hallussa olevaa Itä-Ghoutaa jo vuodesta 2013. Alueen asukkailla on ollut siitä lähtien pulaa muun muassa ruuasta ja lääkkeistä. Itä-Ghoutassa asuu noin 400 000 ihmistä.