Syyttäjä esittää Assangea vangittavaksi poissaolevana Ruotsissa raiskausepäilyn vuoksi

Ruotsalaissyyttäjä Eva-Marie Persson on pyytänyt Uppsalan käräjäoikeutta vangitsemaan Wikileaksin perustajan Julian Assangen poissaolevana raiskausepäilyn vuoksi. Raiskaussyytös on peräisin vuodelta 2010. Assange on kiistänyt syytökset.

Poissaolevana vangitseminen on ensimmäinen askel kohti Assangen mahdollista luovutusta Ruotsiin. Syyttäjä on kertonut pyytävänsä seuraavaksi Assangen luovutusta Ruotsiin, jos käräjäoikeus vangitsee hänet.

Assange tuomittiin toukokuun alussa Lontoossa vajaan vuoden vankeuteen takuuehtojen rikkomisesta tämän paettua brittiviranomaisia Ecuadorin suurlähetystöön vuonna 2012.