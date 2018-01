Syyttäjät vaativat kuolemantuomiota bangladeshilaisen oppositiojohtajan pojalle

Bangladeshissa syyttäjät vaativat oppositiojohtaja Khaleda Zian pojalle kuolemantuomiota osuudesta yli kymmenen vuoden takaiseen kranaatti-iskuun. Vuonna 2004 tehdyssä iskussa loukkaantui muun muassa maan nykyinen pääministeri Sheikh Hasina ja 20 hänen kannattajaansa kuoli.

Iskun aikaan Zia oli Bangladeshin pääministeri ja Hasina oppositiossa. Se tehtiin Hasinan johtamaan mielenosoitukseen.

Zian poika Tarique Rahman asuu Lontoossa maanpaossa. Hän on nimittänyt saamaansa salaliittosyytettä poliittiseksi noitavainoksi. Rahmanin lisäksi syytteessä on viitisenkymmentä muuta ihmistä, joiden joukossa on muun muassa entisiä turvallisuuspalveluiden johtajia.

Syyttäjän mukaan Rahman toimitti kranaatit iskun tekijöille.

Zia ja Hasina ovat olleet arkkivihollisia jo kolmen vuosikymmenen ajan, minä aikana he ovat hallinneet vuorotellen.