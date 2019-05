Tästä voi lähteä EU:n ja Turkin seuraava yhteenotto: Turkki poraa kaasua Kyproksen vesillä

Turkin kaasunporausalus Fatih käynnisteli viikonvaihteessa jo toisen koereiän kairausta itäisellä Välimerellä – alueella, joka länsimaiden mielestä kuuluu Kyproksen yksinomaiseen talousvyöhykkeeseen.

229-metrinen turkkilaisalus tuli alueelle perjantaina ja käynnisti poraukset ilman minkäänlaisia häiriötekijöitä, kertoi Turkin hallitusta vahvasti tukeva Daily Sabah -lehti.

Lehden mukaan Fatihilla – eli "valloittajalla" – oli mukanaan kolme tukialusta ja yksi sotilasalus. Alueen koeporauksia aiotaan jatkaa syyskuun alkuun asti.

Kansainvälisessä mediassa tapahtumaa ei juurikaan huomioitu, mikä saattoi johtua siitä, että Gazasta ammuttiin juuri samalla hetkellä reilut 400 rakettia Israelin puolelle. Iskut tulivat Turkille kuin tilauksesta.

Kypros ja EU joka tapauksessa tuomitsivat tapahtuneen hyvinkin jyrkin sanoin ja Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades sanoi nostavansa asian esille seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa Romanian Sibiussa ensi torstaina, kertoi Kreikan valtalehti Kathimerini.

EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini piti tapahtunutta pöyristyttävänä.

– Vaadimme Turkkia (...) kunnioittamaan Kyproksen suvereeneja oikeuksia sen yksinomaisella talousvyöhykkeellä sekä myöskin pidättäytymään kaikista sellaisista laittomista toimista, joihin EU tulee vastaamaan asianmukaisesti ja täydellä solidaarisuudella Kyprosta kohtaan, Mogherini totesi.

Yhdysvaltain paikallisen suurlähetystön kommentti jäi vaisummaksi. Sen mukaan USA tuomitsee "kaiken toiminnan tai retoriikan" joka voi lisätä alueen jännitteitä.

Lähetystön mukaan USA "on aina tunnustanut Kyproksen tasavallan oikeuden kehittää omia energiavarojaan omalla talousalueellaan" uskoen resurssien "reiluun jakamiseen kahden yhteisön kesken".

USA:n ulkoministeriön tiedottaja Morgan Ortagus oli suorasanaisempi. Hänen mukaansa Turkin toiminta oli ollut "äärimmäisen provokatiivista" ja "uhkaa nostattaa jännitteitä alueella".

Kyproksen hallitus ilmoitti lauantaina, että se on jo käynnistänyt vastatoimet niin juridisella, poliittisella kuin diplomaattisellakin tasolla. Hallitus pyrkii vastaamaan Turkille ennen muuta EU:n viitekehyksessä, mikä voi tuoda Turkin ja EU:n suhteisiin uudenlaista jännitettä.

Kypros on jaettu maa, jonka pohjoislaita on ollut vuodesta 1974 Turkin armeijan miehityksessä. Alueelle on perustettu Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta, jonka itsenäisyyden on kuitenkin tunnustanut vain Turkki.

Viime vuosina löytyneiden merellisten kaasuvarantojen jakaminen kahden Kyproksen kesken on ilmeisen välttämätöntä. Vastuu jakamisesta on molemmilla osapuolilla. Nyt koeporauksen kohteena ollut alue oli kuitenkin selkeästi kreikkalaisen Kyproksen vesillä – paikka on vain noin 60 kilometrin päässä Kyproksen länsirannikosta.

Deutsche Wellen mukaan ongelman ratkaisua vaikeuttaa se, että alueella on käynnissä Yhdysvaltain ja Venäjän välinen reviiritaistelu. Yhdysvallat tukee voimakkaasti itäiseltä Välimereltä manner-Eurooppaan vedettävää niin sanottua EastMed- kaasuputkea, mutta Venäjä taas näkee sen kilpailijana omille kaasutoimituksilleen.

Turkkikin kyräilee EastMedia, koska siitä on tullut Israelin, Kyproksen ja Kreikan yhteishanke.