Taifuuni Hagibis on saavuttanut Japanin – meteorologit kertovat ennennäkemättömän kovasta sateesta ja maanvyöryistä

Voimakas taifuuni Hagibis on saavuttanut Japanin rannikon. Se rantautui Japanin pääsaaren Honshun itärannikolle lauantai-iltana seitsemältä paikallista aikaa.

Japanin viranomaiset ovat kertoneet taifuunin aiheuttaneen tulvia ja useita maanvyöryjä, joiden seurauksena ainakin kolme ihmistä on kateissa. Yli 30 ihmistä on loukkaantunut, neljä vakavasti.

Yksi ihminen kuoli jo ennen taifuunin rantautumista Chiban alueella Tokion itäpuolella, kun myrskytuulet kaatoivat pienen kuorma-auton. Chibassa tuulet myös vaurioittivat useampia taloja ja tuhosivat yhden kodin.

Yli seitsemää miljoonaa ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa.

Asukkaat kävelivät sähkökaapeleiden ohi Ichiharassa. Kuva: Str / Lehtikuva

Hagibis on ensimmäinen Honshulle iskevä, erittäin voimakkaaksi luokiteltu taifuuni vuonna 1991 aloitetun luokittelun aikana. Voimakkuutensa lisäksi taifuuni on myös poikkeuksellisen suuri. Japanin ilmatieteenlaitokselta on kerrottu, että taifuuni on aiheuttanut ennennäkemättömän kovia sateita. Laajoille alueille on annettu varoituksia niin voimakkaista tuulista ja voimakkaasta aallokosta kuin maanvyöryistä ja tulvistakin.

Lentoliikenteen ja urheilutapahtumien aikataulut sekaisin

Japaniin iskee vuosittain keskimäärin 20 taifuunia, mutta ne aiheuttavat harvoin merkittäviä häiriöitä pääkaupungissa Tokiossa. Nyt kuitenkin myös Tokion seutu on taifuunin reitillä.

Tokioon on ennustettu vuorokauden sademääräksi noin puolta metriä. Vielä enemmän sadetta on saamassa Tokain alue Tokion länsipuolella. Puuskittaisten myrskytuulten ennakoidaan puhaltavan jopa 60 metriä sekunnissa.

Tiedossa on myös liikennekaaos. Lähes 2 000 lentoa on peruttu, joista 260 on kansainvälisiä lentoja. Myös monet luotijunayhteydet Tokiosta on peruttu, ja monet ruokakaupat ovat suljettuina. Perjantaina monen kaupan hyllyt tyhjenivät, kun japanilaiset kävivät ostamassa tarvikkeita taifuunin lähestyessä.

Autonvalmistajista esimerkiksi Toyota ja Honda ovat sulkeneet tehtaansa lauantaiksi.

Hagibis on sekoittanut myös urheilutapahtumien aikatauluja. Formula 1:n Japanin gp:n aika-ajot on jo siirretty sunnuntaille ja kaksi Japanissa pidettävien rugbyn MM-kisojen ottelua on peruttu. Vaarassa on myös sunnuntainen rugbyn MM-ottelu Japanin ja Skotlannin välillä. Ottelun peruminen veisi Skotlannin jatkomahdollisuudet, ja Skotlannin rugbyliitto on uhannut oikeustoimilla, jos ottelu perutaan.

Tokion Disneyland puolestaan on lauantaina ensimmäistä kertaa historiassaan koko päivän suljettuna taifuunin takia.

Taifuuni Faxai iski Chiban alueelle syyskuussa. Tuolloin kaksi ihmistä kuoli ja yli 36 000 kotia kärsi tuhoja.