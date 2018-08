Taiwanin tulvien tieltä evakuoitu tuhansia, kuusi ihmistä kuollut

Päiviä jatkuneiden rankkasateiden aiheuttama tulviminen on johtanut kuuden ihmisen kuolemaan Taiwanissa. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu tulvien tieltä. Trooppiset rankkasateet ovat jatkuneet Taiwanin keski- ja eteläosien yllä torstaista lähtien, ja paikoin vettä on satanut jopa metrin verran.

Viranomaistietojen mukaan kuudesta kuolonuhrista kolme kuoli Kaohsiungin kaupungissa tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa rakennusteline putosi kadulle.

Sateissa ja tulvissa on loukkaantunut yli sata. Evakuoituja ihmisiä on yli 6 000.

Taiwanin ilmatieteen laitos on kuvaillut sateita poikkeuksellisen voimakkaiksi. Rankkasateet aiheuttanut trooppinen matalapaine on jo ylittänyt Taiwanin, mutta tulvavedet eivät ole vielä vetäytyneet.

Taiwan sijaitsee taifuunialueella. Viime vuonna yli sata ihmistä loukkaantui taifuuni Nesatin iskiessä saarelle. Trooppinen hirmumyrsky aiheutti tulvia ja sähkökatkoksia.