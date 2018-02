Taleban voi osallistua pian vaaleihin? Afganistanin presidentti valmis tunnustamaan järjestön poliittisena puolueena

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani on esitellyt suunnitelman uusista rauhanneuvotteluista Taleban-liikkeen kanssa. Hän olisi valmis tunnustamaan Talebanin aseman poliittisena puolueena, jos Taleban lopettaisi sotimisen sekä tunnustaisi Afganistanin hallituksen ja perustuslain. Tämä tarkoittaa, että Taleban voisi osallistua myös vaaleihin.

Taleban ilmoitti maanantaina olevansa valmis suoriin rauhanneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa. Se ei kuitenkaan maininnut tarjouksessaan neuvotteluja Afganistanin hallituksen kanssa.

Sotiminen on jatkunut Afganistanissa jo 16 vuotta. Viime kuukausina siviilejä on kuollut entistä enemmän, kun Taleban on kiihdyttänyt terroriaan vastauksena Yhdysvaltojen kovemmille otteille.

Myös Taleban on kärsinyt suuria tappioita, minkä vuoksi se saattaisi olla valmis neuvottelemaan myös Afganistanin hallituksen kanssa, arvioi pakistanilainen toimittaja ja Taleban-asiantuntija Rahimullah Yusufzai.

Hänen mukaansa Taleban kykenee jatkamaan taisteluaan tappioista huolimatta.