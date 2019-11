Talebanien vangitsemat länsimaiset professorit vapautettiin kolmen vuoden vankeuden jälkeen

Afganistanissa Taleban-liike on vapauttanut kaksi panttivankia kolmen vuoden vangitsemisen jälkeen, poliisi- ja kapinallislähteet kertovat.

– Tiistaiaamuna noin kymmeneltä kaksi Afganistanin amerikkalaisen yliopiston professoria vapautettiin Nawbaharin alueella Zabulin maakunnassa. Heidät kuljetettiin pois Zabulista yhdysvaltalaisilla helikoptereilla, poliisilähde sanoi AFP:lle.

Taleban-lähteiden mukaan vapautetut ovat yhdysvaltalainen Kevin King ja australialainen Timothy Weeks. Englantia opettaneet miehet vangittiin yliopiston liepeillä vuonna 2016.

Vapautuksessa on kyse vankien vaihdosta, jossa Afganistanin hallitus vapautti kolme taleban-vankia ja lähetti heidät Qatariin. Yksi vapautetuista on Anas Haqqani, jonka isoveli Sirajuddin Haqqani kuuluu Taleban-liikkeen johtohahmoihin ja johtaa militanttia Haqqani-verkostoa. Afganistanin viranomaisten mukaan myös Anas Haqqani on tärkeässä roolissa verkostossa.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani sanoi viime viikolla toivovansa, että vankien vaihto "tasoittaisi tietä" epävirallisille neuvotteluille hänen hallituksensa ja Taleban-liikkeen välillä. Talebanit ovat tähän asti kieltäytyneet neuvottelemasta Kabulissa majaansa pitävän hallituksen kanssa.

Yhdysvaltojen armeijan erikoisjoukot yrittivät vapauttaa professorit vuonna 2016 hieman heidän vangitsemisensa jälkeen. Tulitaisteluun päättynyt pelastusoperaatio ei kuitenkaan onnistunut, sillä miehet oli siirretty pois hieman ennen operaation alkamista.