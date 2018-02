Talviolympialaisissa kerrotaan tapahtuneen seksuaalista ahdistelua – 10 tapauksesta raportoitu

Pyeongchangin talviolympialaisissa on kerrottu tapahtuneen seksuaalista ahdistelua. NBC News kertoo, että Pyeongchangin talviolympialaisiin avattiin ensimmäistä kertaa olympiahistoriassa keskuksia, joihin voi raportoida kohtaamastaan epäasiallisesta seksuaalisesta käyttäytymisestä olympialaisten aikana.

Ennen olympialaisten päätösseremoniaa keskuksiin oli raportoitu 10 tapauksesta, jotka voidaan katsoa seksuaaliseksi ahdisteluksi. Keskuksiin voivat raportoida niin urheilijat, vapaaehtoiset kuin yleisökin.

Tapauksista raportoineet eivät ole vaatineet, että poliisi puuttuu asiaan.

Urheilumaailmaa on tänä vuonna ravistellut muun muassa Yhdysvaltain voimistelujoukkueen lääkärin Larry Nassarin tapaus. Yli 260 voimistelijaa on syyttänyt Nassaria seksuaalisesta ahdistelusta. Nassar on tuomittu lapsipornon hallussapidosta.