Tansania kamppailee ihmisoikeuksien kanssa – albinismin kanssa eläviä silvotaan, sillä heidän ruumiinosiensa uskotaan tuovan onnea

Bajajin kyydissä istuminen vaatii käsivoimia. Mopotaksin suojakopin rakenteista onkin syytä pitää lujasti kiinni, sillä hiekkaiset ja monttujen täyttämät tiet hytkyttävät kolmea takapenkillä istujaa joka suuntaan.

Vajaan tunnin mittaisen ajomatkan jälkeen saavumme slummimaiselle alueelle Tansanian Morogorossa. Alue on täynnä erinäisiä asumuksia, joissa sähkö loistaa poissaolollaan. Köyhyys ja tekemisen puute vaivaavat. Pitkät kysyvät katseet seuraavat vaaleita saapujia. Ympäriinsä juoksentelevat lapset nauliintuvat paikalleen, kun seurue lipuu ohi.

Suomalaisen median edustajat ovat saapuneet Itä-Afrikan syrjäkylälle kahden albinismin kanssa elävän tansanialaisen matkassa.

Tanzanian Albinism Societyn (TAS) Morogoron yksikön johtaja Hassan Mikazi kävelee tummaihoisen naisen luokse. Nainen johdattaa meidät kotiinsa, varsin vaatimattomaan asumukseen, jonka edustalla roikkuu puhdas pyykki. Naisen tytär Amina, 13, kurkkii pyykkien takaa ja tulee pian tervehtimään leveän hymyn kera.

Amina halaa Hassania lujasti. Hassan kysyy Aminalta kuulumiset ja halaa takaisin.

Vaaleana syntynyt Amina on yksi TAS:n tukemista albinismin kanssa elävistä henkilöistä. TAS tukee Aminaa ja tämän perhettä antamalla heille muun muassa avustusshillinkejä, aurinkorasvaa ja tietoa.

Aminalla on lisäksi kehitysvamma, joten vanhemmilla on kaksinkertainen syy olla huolissaan.

– Amina yritettiin hetki sitten kidnapata, äiti kertoo.

Tuntematon mies oli tullut kylään, etsinyt pihassa leikkivän Aminan ja yrittänyt napata matkaansa. Valveutunut naapuri sai pelastettua tytön käskemällä tämän juosta henkensä kaupalla sisälle kotiin. Amina pelastui. Tällä kertaa.

Tieto siitä, että Aminan olemassaolo on rekisteröity rahanhimoisten kidnappaajien keskuudessa, huolestuttaa äitiä.

Tansaniassa on arviolta noin 17 000 albinismin kanssa elävää. Heidän oikeuksiaan puolustaa vuonna 1978 perustettu TAS, joka sai sivukonttorinsa yli 300 000 asukkaan Morogoroon vuonna 2009.

Morogoron yhdistys on saanut haalittua riveihinsä noin 900 albinismin kanssa elävää perheineen. Voittoa tavoittelematon organisaatio pyörii lähinnä lahjoitusvaroin, mutta avustukset ovat tiukassa.

Albinismin kanssa syntyneet kohtaavat Tansaniassa lukuisia haasteita: ihosairaudet, koulutus- ja terveyshaasteet, turvallisuuden puute sekä taloudelliset ongelmat. Vaaleaihoisia pidetään kirottuina kakkoskansalaisina, eikä heitä kunnioiteta. Syrjintä on yleistä, samoin yhteisöstä poissulkeminen. Valkoihon kera syntyneitä lapsia hävetään, hylätään ja heille on haastavaa löytää uutta kotia. Osa tapetaan syntymäpäivänä.

– Onko sinulla ollut samanlaisia vaikeuksia ihosi kanssa Suomessa? eräs paikallinen kysyy.

Kysymys havahduttaa.

Suurin osa albinismin kanssa elävistä kärsii näköongelmista, joten jopa lukemaan oppiminen on vaikeaa. Hassan tutkii aika ajoin puhelintaan, jonka mies nostaa kahden sentin päähän silmistään. Vanhan Nokian fontti on asetettu isoimmilleen ja silti miehen on vaikea lukea saapunutta viestiä.

Raakamaisin asia on kuitenkin ruumiinosien silpominen. Albinismin kanssa eläviä kidnapataan ja heidän ruumiinjäseniään silvotaan. Albinismin kanssa elävien ruumiinosat ovat noituuden apuvälineitä, onnenkaluja. Uskomus on vahva ja syvällä Afrikan ytimessä. Tieto ja käsitys ihmisoikeuksista tuntuvat olevan paikoin varsin kaukaisia ajatuksia.

– Meillä on paljon haasteita Tansaniassa. Haluan tehdä töitä sen eteen, että tulevaisuudessa kaikilla albinismin kanssa elävillä olisi turvallinen ja hyvä olla, saada hyväksyntää ja oikeutta, syrjintää lähes päivittäin kohtaava Hassan toteaa.

TAS:in Morogoron toimistolta saadut tilastot puhuvat karua kieltään. Vuodesta 2008 lähtien maassa on raportoitu 76 kuolemantapausta, 16 haudanryöstöä, kaksi hautaryöstön yritystä ja useita kidnappauksia. 64 selviytymistarinaakin mahtuu tilastolukemiin, joskin ne ovat täynnä traumatisoituneita ja silvottuja selviytyjiä. Lukemat ovat pintaraapaisuja – kaikkia ei kirjata.

Tarinat ovat rajuja. Lokakuussa 2017 morogorolainen Nassoro Mohamed Msigiili, 75, kohtasi hyökkääjän, joka irrotti miehen oikean käden. Helmikuussa 2017 Masalu Masanja, 17, joutui joukkoraiskauksen uhriksi. Toukokuussa 2016 neljän lapsen äiti Limi Luchoma, 30, menetti oikean kätensä kyynärpään alapuolelta, kun kaksi tuntematonta miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa. Kesäkuussa 2015 Margareth Khamis, 6, katosi. Maaliskuussa 2015 Barak Cosmas Rusambo, 6, menetti oikean kätensä, joka myytiin onnenkaluna eteenpäin. Helmikuussa 2015 Yohana Bahati, 1, menetti molemmat kätensä ja jalkansa tuntemattomien hyökätessä hänen kimppuun. Joulukuussa 2014 Pendo Emmanuel, 4, siepattiin kotikylästään eikä hänestä ole sen koommin kuultu.

Edellä mainitut tarinat ovat vain jäävuoren huippu. Aminan äiti on syystäkin peloissaan.

Albinismin kanssa elävät ovat saaneet myös turvakoteja Tansaniassa. Yhden turvakodin taustalta löytyy suomalaistaho. Morogorossa vastaavaa turvakotia ei ole.

Albinismin kanssa elävän elättäminen on Aminan äidille raskas taakka. Tummien vanhempien vaaleaa lasta pidetään kirottuna. Äiti ei epäröi pyytää rahaa perheelleen, joka elää muutaman euron kuukausituloilla.

Hassan Mikazi kertoo, että perheet elävät kurjuuden ja köyhyyden keskellä. Joka päivä ei välttämättä ole ruokaa, mutta jos on, se on alueelle tyypillistä maissiruokaa, ugalia.

Hassan vie meidät pitkän päivän päätteeksi 6-vuotiaan Ayshan kotiin. Aysha on vakavailmeinen vaalea lapsi, tummaihoisen Ashan, 22, tytär. Ayshan ilme ei juuri värähdä, kun hän kuuntelee äitinsä kertomaa tarinaa häpeällisestä syntymästään.

Tytön isä hylkäsi Ayshan ja Ashan, kun Aysha syntyi. Valkoihoinen lapsi oli liikaa. Muut lapset kiusaavat Ayshaa, naapurit nimittelevät ja kidnappauksen vaara on iso. Kotitalon ulkopuolelle tyttö ei koskaan mene.

Ayshan silmistä puuttuu ilo. Katse on turtunut.

Henkisesti vahvimmat albinismin kanssa elävät seisovat selät suorina ja kertovat perheistään, jotka eivät hylänneet, vaikka yhteisön kohtelu oli kovaa. TAS tuo heille toivoa. Osa on perustanut oman perheen ja saanut lapsia – tummaihoisia lapsia. Joku on saanut jopa töitä: eräs työllistää itsensä sikoja kasvattamalla. Onnellisiakin tarinoita on, niitä vain varjostaa selviytymisen pakko.

Tieto leviää vain levittämällä. Tähän TAS uskoo, myös Hassan Mikazin vetämä Morogoron yksikkö. Mutta 57,3 miljoonaan asukkaan Tansaniassa tieto leviää hitaasti, hyvin hitaasti.

Albinismin kanssa elävä

Kun kuljimme albinismia sairastavien luona, tuli varsin selväksi, ettei sairastuneita saa kutsua sanalla albiino. Kyseessä on kuulemma varsin rasistisen sävyn saaneen n-sanan kaltainen verrokki.

Suomen albinismiyhdistys ry kertookin nettisivuillaan, että sana albiino soveltuu huonosti, sillä sen merkitys on kiistanalainen ja se on eri yhteyksissä erilainen.

Albiino tuottaa helposti vääriä ja voimakkaita mielikuvia, joten ihmisiä ei saa ilman heidän suostumustaan kutsua albiinoksi.