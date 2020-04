Tanskassa sairaanhoitohenkilökuntaa sairastui väärien koronatestitulosten vuoksi

Tanskassa useat sairaalatyöntekijät ovat saaneet koronaviruksen, kun negatiivisen testituloksen saaneet potilaat ovat osoittautuneetkin viruksen kantajiksi, kertoo Jyllands-Posten -lehti lähteisiinsä viitaten.

Lehden mukaan tartunnan saaneet työskentelivät sairaalassa Holstebrossa maan länsiosassa.

– Epäilemättä nämä väärät negatiiviset testitulokset tuottavat meille suuria haasteita, sanoi Västin sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Nikolai Hoffmann-Petersen lehdelle. Holstebro kuuluu Västin sairaanhoitopiiriin.

Ylilääkärin mukaan jopa 15 prosenttia testituloksista voi olla vääriä.

Västin sairaanhoitopiiri aikoo nyt tehostaa testausta. Nyt kaikki sellaiset potilaat, joilla epäillään koronavirustartuntaa, eristetään ja testataan vielä uudelleen. Testituloksia pyritään parantamaan muun muassa keuhkoista otettavilla näytteillä.

Myös Tanskan kansanterveyslaitoksen johtaja Helene Probst kehottaa lehden haastattelussa uusimaan testejä epäselvissä tilanteissa.

Britanniassa rakennetaan kenttäsairaaloita

Britanniassa rakennetaan uusia kenttäsairaaloita koronaviruspotilaita varten. Sairaaloita pystytetään Bristoliin, Harrogateen, Birminghamiin ja Manchesteriin. Niihin tulee yhteensä tuhansia vuodepaikkoja.

Lontoon 4 000 paikan kenttäsairaalan oli määrä avautua perjantaina. Sairaala saatiin pystyyn runsaassa viikossa, mutta sen varustelua on kritisoitu puutteelliseksi.

Pääministeri Boris Johnson on luvannut, että Britannia lisää koronavirustestausta "massiivisesti". Johnsonia, joka itse on karanteenissa koronan vuoksi, on kritisoitu hitaasta reagoinnista epidemiaan.

Kruununperijä prinssi Charles on niin ikään kommentoinut omaa sairastumistaan päästyään pois karanteenista. Charles kuvaili sairastamistaan "oudoksi, turhauttavaksi ja usein stressaavaksi kokemukseksi".

Britanniassa on todettu vajaat 34 000 koronavirustartuntaa. Noin 3 000 ihmistä on kuollut.