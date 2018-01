Tanskassa yli tuhatta nuorta epäillään lapsipornon levittämisestä Facebookin viestipalvelussa. Poliisin mukaan tapauksessa ollaan nostamassa useita syytteitä.

Epäillyistä noin 800 on poikia ja 200 tyttöjä. Suurin osa on 15–20-vuotiaita.

Nuoret olivat jakaneet kahta videota ja yhtä kuvaa, joissa näkyy 15-vuotias tyttö ja useita samanikäisiä poikia. Suurin osa epäillyistä oli jakanut materiaalia kerran tai pari, mutta jotkut olivat levittäneet sitä useita satoja kertoja.

Tanskassa on laitonta pitää hallussaan tai levittää kuvia tai videoita, joissa on alaikäisiä kuvaavaa seksuaalista sisältöä. Jos epäillyt nuoret tuomitaan, he saavat todennäköisesti sakkoja tai ehdonalaisen vankeusrangaistuksen.

Poliisikomisario Henrik Gunst kehottaa kaikkia ihmisiä pohtimaan sitä, millaista materiaalia he jakavat.

– Meille on tärkeää korostaa tätä kehotusta. On laitonta jo pelkästään pitää sellaista (lapsipornoa) hallussaan, Gunst sanoi uutistoimisto Ritzaulle.

Tanskan viranomaiset saivat tiedon tapauksesta Europolilta, joka puolestaan oli saanut tiedon Yhdysvaltojen viranomaisilta.