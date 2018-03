Tarkkailujärjestön mukaan Syyrian joukot hallitsevat nyt kymmenesosaa Itä-Ghoutasta

Syyrian hallituksen joukot hallitsevat kymmentä prosenttia piiritetystä Itä-Ghoutasta, kertoo Syyrian sotaa seuraava tarkkailujärjestö Syrian Observatory for Human Rights. Syyrian hallituksen joukot etenivät lauantaina Itä-Ghoutassa kiivaiden pommitusten tukemina. Hallituksen joukot tukijoineen ovat edenneet tasaisesti jo torstaista saakka.

Kapinallisten mukaan hallituksen joukot käyttävät edetessään poltetun maan taktiikkaa ja tuhoavat kaiken.

Hallituksen joukkojen edetessä kymmenettuhannet siviilit ovat odottaneet turhaan ruokaa ja hätäaputarvikkeita piiritetyillä kapinallisalueilla.

Itä-Ghoutassa on noin 400 000 asukasta, jotka ovat olleet piiritettyinä vuodesta 2013 saakka. Kapinallisaluetta on pommitettu raskaasti helmikuun 18. päivästä alkaen. Pommituksissa on arvioitu kuolleen yli 600 siviiliä.

Vuonna 2011 alkaneessa Syyrian sisällissodassa on saanut surmansa yli 340 000 ihmistä.