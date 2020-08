Tartuntatautiasiantuntija Fauci puolustaa Birxin tulkintaa Yhdysvaltojen koronatilanteesta – Trump ei ollut mielissään, kun Birx kertoi viruksen levinneen maassa poikkeuksellisen laajasti

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci yhtyy hallinnon virustorjuntaryhmän johtajan Deborah Birxin tulkintaan maan koronatilanteesta, kertoo uutiskanava CNN.

Birx sai presidentti Donald Trumpin tulistumaan Twitterissä, kun hän arvioi sunnuntaina, että Yhdysvallat on siirtynyt koronaviruspandemian uuteen vaiheeseen. Birx kertoi viruksen levinneen poikkeuksellisen laajasti.

Faucin mukaan Birx viittasi leviämiseen yhteisöiden sisällä, mitä tapahtuu jossain osavaltioissa. Tilannetta on Faucin mukaan tavallista vaikeampi rajoittaa näissä tapauksissa, koska osa taudinlevittäjistä on oireettomia

Trump julisti maanantaiaamuna Twitterissä Birxin olevan säälittävä ja arvioi hänen yrittäneen päästä puheillaan edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin suosioon.

Trump kertoi tviitissään Pelosin sanoneen kamalia asioita Birxistä, koska hän on suhtautunut liian positiivisesti hallinnon "erittäin hyvään työhön Kiina-viruksen vastaisessa taistelussa". Trump syytti Birxin tarttuneen Pelosin syöttiin ja iskeneen hallintoa vastaan.

– Säälittävää, hän julisti.

Pelosi ja muut demokraatit ovat kritisoineet tohtori Birxiä, koska heidän mielestään asiantuntija räätälöi koronaviestintäänsä sen mukaan, mikä lisää Trumpin kannatusta. Pelosi sanoi uutiskanava ABC:llä, ettei hänellä ole luottoa Birxiin. Pelosin mukaan Trump levittää valheellista tietoa viruksesta ja Birx on Trumpin nimittämä.

"Minusta meillä menee erittäin hyvin"

CNN:n mukaan Trumpilta kysyttiin Birxiin kohdistuneesta kritiikistä maanantaina Valkoisen talon koronatilannekatsauksessa. Häneltä tiedusteltiin, mitä hän tarkoitti tviitillään.

– No, minusta meillä menee erittäin hyvin ja olemme tehneet asiat yhtä hyvin kuin mikä tahansa muu valtio, Trump vastasi.

Presidentti ilmaisi uutiskanavan mukaan turhautumistaan Yhdysvaltain koronakriisin hallintaa käsittelevään uutisointiin. Trump sanoi, ettei näe uutisissa muiden maiden virheitä omien koronakriisiensä selättämisessä.

– Mutta minun mielestäni meillä menee erittäin hyvin. Sanoin tohtori Birxille, että minun mielestäni meillä menee erittäin hyvin, Trump jatkoi.

– Hän oli minun toimistossani jonkin aikaa sitten. Minulla on häntä kohtaan paljon kunnioitusta. Minun mielestäni Nancy Pelosi kohteli häntä erittäin pahasti, erittäin, erittäin pahasti, erittäin häijysti.

Trumpin marraskuisten presidentinvaalien kilpakumppani, demokraattien tuleva ehdokas Joe Biden kommentoi Trumpin tviittiä maanantaina niin ikään Twitterissä.

– On vaikea uskoa, että tämä täytyy sanoa, mutta jos minut valitaan presidentiksi, vietän maanantaiaamuni tehden töitä kansakuntamme korkeimpien asiantuntijoiden kanssa viruksen hallitsemiseksi – en pilkaten heitä Twitterissä, Biden kirjoitti.

Birxin mukaan virus on levinnyt laajemmalle kuin keväällä

Birx sanoi sunnuntaina, että syrjäseudut ovat yhtä uhattuina kuin suuret kaupungitkin.

– Kaikille, jotka asuvat maaseutualueilla: te ette ole immuuneja tai turvassa tältä virukselta, Birx sanoi.

Birxin mukaan alueelliset koronatoimet ovat alkaneet tehotessaan hidastaa viruksen leviämistä, mutta virus on levinnyt laajemmalle kuin keväällä epidemian alkaessa.

Hän korosti myös suositusten merkitystä. Birxin mukaan kasvomaskin käyttö, turvallisen etäisyyden pitäminen sekä hygieniasta huolehtiminen ovat ratkaisevan tärkeitä.

Trumpin hallinto on ollut useaan otteeseen poikkiteloin myös Faucin kanssa ja Trump on itse kritisoinut Faucia julkisesti, vaikka väittää New York Timesin mukaan, että hänellä on hyvä suhde tartuntatautiasiantuntijaan. Viikko sitten hän valitteli sitä, miten Faucin suosio on suurempaa kuin hänen omansa.

Lauantaisessa tviitissään Trump kommentoi uutisia, joiden mukaan Fauci oli yhdistänyt tuoreet tartuntapiikit puutteellisiin liikkumisrajoituksiin.

– Väärin, presidentti mylvi sosiaalisessa mediassa.

Trump jatkoi tviittiään sanomalla, että Yhdysvalloissa on tehty koronatestejä paljon enemmän kuin missään muussa maassa – 60 miljoonaa testiä.

– Jos testaisimme vähemmän, olisi vähemmän tapauksia, hän julisti ja peräänkuulutti sitä, miten Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa onnistuttiin, sillä Euroopassa on nyt uusia tartuntoja.

Yhdysvalloissa on yli 4,7 miljoonaa tartuntaa

Yhdysvalloissa kirjattiin maanantaina kuluneen vuorokauden ajalta yhteensä 46 321 uutta koronavirustartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta, jonka luvut on tarkistettu Suomen aikaa tiistaina aamuyöstä.

Uusia koronaan liittyviä kuolemia Yhdysvalloissa kirjattiin 532 kappaletta.

Uusien tartuntojen määrä on ollut jo kahtena päivänä hieman aiempaa alhaisempi. Viime viikolla uusia tartuntoja oli yli 60 000 viitenä päivänä peräkkäin.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten tartuntoja koko maailmassa. Yhteensä maassa on varmistettu yli 4,7 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 155 000 koronakuolemaa. Toiseksi eniten tartuntoja ja koronakuolemia on Brasiliasta, jossa on Johns Hopkinsin mukaan varmistettu yli 2,7 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 94 000 koronakuolemaa.

Yhteensä koko maailmassa on varmistettu yli 18 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 690 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on väkilukuun suhteutettuna varmistettu miljoonaa asukasta kohden 14 681 tartuntaa ja kirjattu 480 koronakuolemaa. Brasiliassa vastaavat suhdeluvut ovat 12 937 ja 445.

Väkilukuun suhteutettuna kärkikaksikkoa enemmän kuolemia on muun muassa Ruotsissa, Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa. Ruotsissa koronakuolemia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 568, Italiassa 582, Espanjassa 609 ja Britanniassa 680.

