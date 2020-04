Tartuntatautien veteraani yrittää selittää asiat niin että Trumpkin ymmärtää – "Presidentin kanssa ei halua joutua sotaan, mutta pitää puhua totta"

Hiv/aids, sars, ebola, Länsi-Niilin virus. Lista viime vuosikymmenten tautivitsauksista voisi olla ote yhdysvaltalaisen immunologin ja tartuntatautispesialistin Anthony Faucin ansioluettelosta. Ja nyt hän on saanut pöydälleen koronavirusepidemian.

– No, olenhan minä vähän uuvuksissa, tiedemiesveteraani myönsi reilut pari viikkoa sitten Science-lehden haastattelussa.

Kaikki on kuitenkin suhteellista. 79-vuotias Fauci kertoo aloittavansa työpäivänsä aamuneljän tai -viiden aikoihin ja pääsevänsä harvoin nukkumaan ennen puoltayötä. Hiv/aids -epidemian aikoihin Fauci kertoi juoksevansa päivittäin seitsemän mailia (reilun 11 kilometriä), mutta koronakiireiden keskellä lenkki on täytynyt lyhentää puoleen aiemmasta.

Faucin päivä alkaa usein yhteydenottoihin vastaamalla. Mediassa hänellä on maine henkilönä, joka ei unohda haastattelupyyntöihin vastaamista.

– On toimittajia, kongressiedustajia, kuvernöörejä ja lainsäätäjiä. He kaikki tarvitsevat niin paljon briiffausta, Fauci kertoo.

Vartiointiin tappouhkausten takia

Kotoaan Fauci suuntaa järjestelemään tutkimusta kansallisessa allergioiden ja tartuntatautien instituutissa, jota hän johtaa. Sieltä Fauci suuntaa Valkoiseen taloon, jonka koronatiimin neuvonantajana toimimisesta on tullut hänen näkyvin ja myös ristiriitaisin rooli.

Suurta yleisöä kiehtoo, miten hillitty Fauci seisoo tyynesti korokkeella, kun presidentti Donald Trump huitoo lehdistötilaisuuksissa käsillään ja päästää suustaan mitä erikoisimpia näkemyksiä epidemian nopeasta päättymisestä, vastatoimien oikea-aikaisuudesta tai vaikka malarialääkkeen tepsimisestä covid-19-tautiin.

Fauci on valinnut maltillisen vaikuttamisen tien avoimen yhteenoton sijaan.

– Kukaan ei halua joutua sotaa presidentin kanssa. Mutta täytyy pitää yllä tasapainoa sen suhteen, että puhuu edelleen totta, Fauci kuvailee esiintymisiään.

Varovainenkin toden puhuminen ja Trumpin julkinen haastaminen on ollut liikaa monille presidentin kiihkeille kannattajille. Mediatietojen mukaan Faucille on jouduttu määräämään aseistetut turvamiehet tämän saamien tappouhkausten vuoksi.

Vastapainoksi Faucilla on myös vankka ihailijakunta ja hänestä on tullut tuhansien verkossa leviävien meemien pääosan esittäjä. Yhdessä niistä Faucin kerrotaan esittelevä käänteentekevän hengityssuojan epidemian lopettamiseksi: taustalla seisoo presidentti Trump, jonka suu on peitetty ilmastointiteipillä.

Toisto voi toimia, mutta kaikkeen ei kykene

Fauci viettää paljon aikaa Trumpin ja erityisesti varapresidentti Mike Pencen kanssa myös neuvonpidoissa poissa julkisuudesta. Faucin mukaan presidentin kunniaksi on sanottava, että vaikka tällä on tiedemaailmasta poikkeavia mielipiteitä, Trump kuitenkin kuuntelee häntä.

Fauci onkin saanut lempinimen explainer-in-chief (ylin selittäjä) mukaelmana Trumpin roolista asevoimien ylipäällikkönä (commander-in-chief).

– Kun on tekemisissä Valkoisen talon kanssa niin joskus asiat täytyy sanoa kaksi, kolme tai neljä kertaa ja sitten alkaa tapahtua. Joten minä jatkan patistelua, Fauci sanoo.

Asiakysymyksissä viesti saattaa siis mennä perille, kun taas Trumpin esiintymistyyli on mitä on, siihen Fauci ei aio yrittääkään vaikuttaa. Fauci muun muassa pysyi hiljaa lehdistötilaisuudessa, jossa Trump syytti Kiinaa epidemian salailusta viime syksynä jo ennen koko epidemiaa.

– En minä voi hypätä mikrofonin eteen ja työntää häntä syrjään. OK, hän nyt sanoi noin. Yritetään korjata asia ennen seuraavaa lehdistötilaisuutta, Fauci selittää linjaansa.

Lääkäri on myös joutunut nielemään hiljaa sen, että Valkoisen talon lehdistötilaisuuksissa rikotaan selvästi sääntöä yli 10 hengen kokoontumisista tai etäisyyden pitämisestä toisiin. Ajatus netissä välitettävästä tilaisuudesta on tyrmätty.

– Tiedän sen. Yritän parhaani, mutta en voi tehdä mahdottomia, Fauci sanoo.

Tekstiviesti Valkoisesta talosta - "Nyt täytyy lopettaa"

Aina Fauci ei ole paikalla Valkoisen talon lehdistötilaisuuksissa, mikä on heti saanut liikkeelle huhut, onko Trump erottanut hänet. Arvailuja on riittänyt siitäkin, ärsyttävätkö presidenttiä enemmän Faucin poikkeavat mielipiteet vai se, että hän on niin suosittu. Toistaiseksi Fauci on pitänyt pestinsä.

Mikä sitten on kokeneen konkarin näkemys epidemian tulevaisuudesta Yhdysvalloissa? Viime kuun lopulla Fauci varoitti, että jopa 200 000 amerikkalaista saattaa kuolla koronaepidemian seurauksena. Toisaalta hän muistuttaa, että Yhdysvallat on selvinnyt aiemmistakin vastoinkäymisistä – niin taudeista, sodista kuin lama-ajoista.

– Uskon kovasti Amerikan kansan yhteishenkeen. Me olemme sitkeitä ja pääsemme yli tästä. Tämä loppuu vielä, Fauci lupasi New York Timesille.

Sitä odotellessa Faucilla riittää tekemistä. Kuvaavaa on esimerkiksi se, miten haastattelu Science-lehden kanssa päättyi.

– Anteeksi, katsoin tässä juuri tekstiviestejä. Toinen on kuvernööriltä, toinen Valkoisesta talosta. Nyt täytyy lopettaa.