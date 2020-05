Tass: Koronan sairastuttama Mishustin palaamassa Venäjän pääministerin tehtäviin

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin on palaamassa hoitamaan virkatehtäviään. Uutistoimisto Tassin mukaan presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jolla Mishustin saa taas hoitaakseen pääministerin tehtävät.

Mishustin sai viime kuussa koronavirustartunnan ja joutui sairaalahoitoon. Pääministerin tehtäviä on huhtikuun lopulta hoitanut varapääministeri Andrei Belousov.

Sairautensa aikanakin Mishustin on hoitanut etäyhteydellä joitakin kokouksia, Tass kertoo.

Jo aiemmin ilmoitettiin, että Mishustin oli paranemaan päin ja pääsisi ehkä piankin sairaalasta. Maanantaina hän kuitenkin vielä kokousti Tassin mukaan sairaalasta.

Uusia tartuntoja yli 9 000

Venäjällä on vuorokauden aikana kirjattu vajaat 9 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto Interfax.

Määrä on suurempi kuin eilen, mutta pysyy silti neljättä päivää peräkkäin alle 10 000:n.

Kaikkiaan tartuntoja on Venäjällä kirjattu lähes 300 000, mikä on toiseksi suurin määrä maailmassa. Puolet tapauksista on Moskovassa.

Koronaan liittyviä kuolemia on Interfaxin mukaan vuorokaudessa kirjattu 115. Kuolemien kokonaismääräksi ilmoitetaan 2 837, mutta monien arvioiden mukaan todellinen luku lienee huomattavasti korkeampi.

Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on todettu Worldometerin mukaan 2 055, kuolemia on vastaavasti rekisteröity 19. Suomessa suhdeluvut olivat maanantaina 1 152 ja 54.