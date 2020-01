Teheranin kadut ovat täynnä surijoita, myös televisiossa on surunauha

Iranin pääkaupungissa Teheranissa surraan tänään perjantaina Yhdysvaltain iskussa kuollutta iranilaiskomentajaa Qassem Suleimania. Varhain aamulla ihmiset kokoontuivat yliopiston luokse, jossa Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khameinin johti rukousta rukoillen Suleimanin ruumisarkun yllä.

Osa ihmisistä on kantanut kuvia Iranissa kansallissankarin asemaan nousseesta Suleimanista. Väkijoukossa on huudettu muun muassa kuolemaa Yhdysvalloille ja Israelille sekä heilutettu ainakin Irakin ja Libanonin lippuja.

Suruseremonioita on näytetty suorana televisiossa. Myös televisioruutujen vasemmassa yläkulmassa on ollut surunauha, mikä on harvinaislaatuinen kunnianosoitus.

Alun perin Suleimanin hautajaiskulkueen Teheranissa oli määrä alkaa jo sunnuntaina illalla. Surumarssi kuitenkin viivästyi, koska sunnuntaiseen muistokulkueeseen Mashhadissa osallistuneiden ihmisten valtava määrä myöhästytti aikataulua. Iranin viranomaisten mukaan osallistujia oli yli miljoona.

Suleimanin surmanneen iskun määräsi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jonka mukaan Quds-joukkojen komentaja oli suunnitellut iskuja Yhdysvaltojen joukkoja ja diplomaatteja vastaan Irakissa.

Ajatollah julisti Suleimanin kuoleman vuoksi kolmen päivän suruajan ja vannoi huomattavaa kostoa Yhdysvalloille. Trump on puolestaan uhannut Yhdysvaltojen iskevän kymmeniin Iranille merkittäviin kohteisiin, jos Iran ryhtyy vastatoimiin.

Entinen CIA:n johtaja: Suleimanin surma oli isompi juttu kuin Osama bin Ladenin tappaminen

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen komentaja ja eläköitynyt kenraali David Petraeus on sitä mieltä, että Suleimanin surma lennokki-iskussa on merkittävämpi tapaus kuin terroristijärjestö al-Qaidan perustaja Osama bin Ladenin surma.

Petraeus näkee Suleimanin tappaneen iskun myös merkittävämpänä kuin äärijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadin kuolemaan johtaneen sotilasoperaation. Petraeus esitti kommenttinsa CBS-kanavan Face the Nation -ohjelmassa.

– On mahdotonta liioitella tämän hyökkäyksen merkitystä. Tämä on isompi juttu kuin bin Laden, isompi kuin Baghdadi, Petraeus sanoi.

Petraeusin mukaan Suleimanin asema Iranissa ja Lähi-idässä oli verrattavissa CIA:n johtajaan ja muihin huipputason tiedustelu- ja sotilasjohtajiin Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat surmasi vuoden 2001 WTC-iskujen pääsuunnittelijana pidetyn Osama bin Ladenin Pakistanin alueelle kohdistuneessa sotilasoperaatiossa vuonna 2011.

Isisin johtaja al-Baghdadi puolestaan sai surmansa viime lokakuussa Syyriassa järjestetyssä operaatiossa, jonka tavoitteena oli joko tappaa tai ottaa kiinni äärijärjestön johtaja. Yhdysvaltain sotilasjohdon mukaan Al-Baghdadi tappoi itsensä laukaisemalla räjähdevyön.

Järjestö: Kymmeniä iranilaistaustaisia pysäytetty USA:n rajalla

Noin 60 iranilaistaustaista ihmistä pysäytettiin pitkiä kuulusteluja varten Yhdysvaltain Kanadan-vastaisella rajalla Washingtonin osavaltiossa, kertoo kansalaisjärjestö CAIR. Järjestön mukaan useat kiinni otetuista ihmisistä ovat Yhdysvaltain kansalaisia, ja joukossa oli kokonaisia perheitä.

Eräs pysäytetyistä kertoo joutuneensa perheineen yli 10 tuntia kestäneisiin kuulusteluihin. Hän kertoo olevansa Yhdysvaltain kansalainen.

– Ylivoimainen enemmistö rajalla kiinni otetuista ovat Amerikan kansalaisia. Me kysyimme kysymästä päästyämme sitä, miksi meidät otettiin kiinni ja miksi meiltä kyseltiin asioita, jotka eivät liittyneet mitenkään matkustussyihimme, Crystal-nimellä esiintyvä 24-vuotias nainen kertoo.

Viranomaisten on kerrotut myös käännyttäneen useita ihmisiä rajalta. Järjestön omien lähteiden mukaan Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontavirastoa (CBP) olisi määrätty pysäyttämään kaikki iranilaistaustaiset ihmiset, jotka vaikuttavat "epäilyttäviltä tai vastarintaa tekeviltä" – kansalaisuudesta riippumatta.

– Nämä tiedot ovat erittäin huolestuttavia ja kertovat mahdollisesti Yhdysvaltain kansalaisten laittomista kiinniotoista. Työskentelemme vahvistaaksemme tiedot CBP:lle annetusta kansallisen tason ohjeistuksesta ottaa kiinni iranilais-amerikkalaisia, kommentoi tiedotteessa järjestön Washingtonin jaoston johtaja Masih Fuladi.

CAIR on Yhdysvaltain suurin muslimien oikeuksien edistämiseen keskittyvä kansalaisjärjestö.

Tulli- ja rajavalvontavirasto CBP kiistää syytökset Twitterissä.

– Sosiaalisessa mediassa liikkuvat viestit, joiden mukaan CBP olisi ottanut kiinni iranilais-amerikkalaisia ja estänyt heitä pääsemästä Yhdysvaltoihin heidän alkuperämaansa vuoksi, eivät pidä paikkaansa, virasto kirjoittaa.