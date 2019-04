Teloitusten määrä alhaisimmillaan vuosikymmeneen, kertoo Amnesty – Kiina, Iran ja Saudi-Arabia teloittivat viime vuonna eniten

Teloitusten määrä oli viime vuonna alhaisin vuosikymmeneen, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuore raportti kuolemantuomioista ja teloituksista. Järjestön mukaan viime vuonna teloitettiin tiettävästi ainakin 690 ihmistä.

Luvut eivät sisällä tilastoja Kiinasta, missä kuolemanrangaistukset luokitellaan valtionsalaisuudeksi. Amnesty arvioi, että Kiinassa on annettu ja pantu täytäntöön tuhansia kuolemantuomioita.

– Vaikka jotkin maat ottivat taantumuksellisia askelia, teloitusten määrä kaikkein eniten teloittavissa maissa laski merkittävästi. Tämä on toiveikas merkki siitä, että on vain ajan kysymys, milloin tämä julma rangaistus on siirtynyt historiaan, minne se kuuluukin, sanoi Amnesty Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoo tiedotteessa.

Tuhansilla vuosittaisilla teloituksilla Kiina piti paikkansa eniten kuolemantuomioita täytäntöön panevana maana. Muut eniten teloittavat maat olivat Iran (ainakin 253 teloitusta), Saudi-Arabia (149 teloitusta), Vietnam (ainakin 85 teloitusta) ja Irak (ainakin 52 teloitusta).

Menneen vuoden aikana teloitukset kuitenkin vähenivät Iranissa ja Irakissa.

Irakissa oli viime vuonna ainakin 52 teloitusta, kun toissa vuonna teloituksia oli ainakin 125.

Iranissa muutettiin huumeita koskevia lakeja. Kuolemanrangaistus on maassa yleinen käytäntö, mutta lakimuutosten myötä teloitukset vähenivät 50 prosentilla. Tästä huolimatta Iran vastasi yli kolmanneksesta viime vuonna tilastoiduista teloituksista.

Kuolemansellissä vajaat 20

000

Viime vuonna langetettiin 2 531 kuolemantuomiota 54 maassa, kun edellisvuonna luku oli 2 591 kuolemantuomiota 53 maassa. Eri maiden tiedonkeruun vaihtelevuuden aiheuttamien haasteiden vuoksi luvut langetetuista kuolemantuomioista eri vuosilta eivät ole aukottomasti vertailtavissa.

Vuonna 2018 tiettävästi ainakin 19 336 ihmistä oli vankilassa tuomittuna kuolemaan.

Vaikka teloitukset kokonaisuutena vähenivät, joissakin maissa rangaistuksen käyttö yleistyi. Teloituksia laitettiin täytäntöön aiempaa useammin Valko-Venäjällä, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Sudanissa ja Yhdysvalloissa. Thaimaassa taas teloitettiin ensimmäinen ihminen sitten vuoden 2009. Niin ikään Sri Lankan presidentti Maithripala Sirisena ilmoitti, että teloitukset otetaan maassa takaisin käyttöön yli 40 vuoden tauon jälkeen.

Amnesty pitää myös huolestuttavana, että muutamissa maissa langetettiin aiempaa enemmän kuolemantuomioita. Esimerkiksi Irakissa annettujen kuolemantuomioiden luku nelinkertaistui: viime vuonna maassa annettiin ainakin 271 kuolemantuomiota, kun toissa vuonna lukumäärä oli ainakin 65.

Vuoden lopulla kaikkiaan 142 valtiota oli kieltänyt kuolemanrangaistuksen tai ei toteuttanut sitä käytännössä. Kuolemantuomiosta oli kokonaan luovuttu 106 maassa.