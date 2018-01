Terrorismista syytetty Amnesty Internationalin Turkin-johtaja vapaalle jalalle takuita vastaan

Turkissa oikeus on päästänyt ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Turkin-osaston johtajan vapaaksi takuita vastaan. Terrorismista syytetyllä Taner Kilicillä on väitetty olleen yhteyksiä ryhmään, joka yritti vallankaappausta Turkissa vuonna 2016. Kilic on ollut pidätettynä kesäkuusta 2017 lähtien.

Kilic on kiistänyt syytteet, ja Amnesty International on kuvaillut syytteitä perusteettomiksi.

Kilicin tukijat ottivat oikeuden päätöksen vastaan myrskyisin aplodein.

– On valtava helpotus, että Taner pääsee pian kotiin vaimonsa ja tytärtensä luo ja nukkumaan omaan sänkyynsä ensimmäistä kertaa lähes kahdeksaan kuukauteen, kommentoi Amnesty Internationalin Euroopan johtaja Gauri van Gulik.

Syytetään kryptattujen viestien lähettämisestä

Kilicin väitetään kuuluneen ryhmään, jonka johtajana toimi uskonoppinut Fethullah Gülen. Turkki on väittänyt Gülenin olevan epäonnistuneen vallankaappausyrityksen takana. Gülenin itse on kiistänyt väitteet.

Turkin viranomaiset väittävät Kilicin käyttäneen kännykkäsovellusta, jonka avulla Gülenin seuraajat lähettivät kryptattuja viestejä toisilleen. Amnestyn mukaan Kilicin puhelimeen on tehty kaksi rikosteknistä tutkimusta, joissa sovelluksesta ei ole havaittu jälkiä.

Kilicin lisäksi terrorismista syytettynä on myös kymmenen muuta aktivistia, jotka vapautettiin tutkintavankeudesta jo viime vuonna. Heitä syytetään yhteyksistä muun muassa Güleniin ja Turkin laittomaksi julistamiin järjestöihin, kuten Kurdistanin Työväenpuolueeseen (PKK) ja äärivasemmistolaiseen DHKP-C-järjestöön.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut aiemmin, että aktivistit pidätettiin keinottelusta hallitusta vastaan. Erdogan myös vertasi aktivisteja vallankaappausyritykseen osallistuneisiin.

Oikeudenkäynti jatkuu kesäkuun lopussa.

Huolia sananvapaudesta

Aktivistien oikeudenkäynti on herättänyt valtavia huolia sananvapaudesta Turkissa, joka on edelleen hätätilassa vallankaappausyrityksen jäljiltä. Noin 55 000 ihmistä on pidätetty ja 140 000 julkisen sektorin työntekijää on erotettu virastaan tai asetettu syytteeseen kaappausyrityksen jälkeen.

Turkissa Amnestyn tutkijana toimivan Andrew Gardnerin mukaan ihmisoikeustilanne jatkuu yhtä pahana tai pahempana kuin aiemmin, eikä Kilicin tapaus ole ainutlaatuinen.

– Ihmisoikeuksien puolustajia on syytteessä Ankarassa, Diyarbakirissa, Istanbulissa ja muualla. Kaiken kaikkiaan ilmapiiri on erittäin negatiivinen. On vaikeaa uskoa, että oikeudenkäynnit olisivat reiluja, Gardner sanoo.