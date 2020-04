Terveysministeri patistaa brittejä koronaruotuun – auringonottajille porttikielto puistoon

Britanniassa äimistellään ihmisiä, jotka kaikista koronavaroituksista huolimatta ovat rientäneet sankoin joukoin nauttimaan auringosta. Terveysministeri Matt Hancock arvosteli auringonottajia ja tähdensi Sky Newsille, että auringonotto julkisilla paikoilla ei ole sallittu. Samalla hän varoitti, että jos pandemian aiheuttamat rajoitukset halutaan saada loppumaan, sääntöjä on seurattava ja ihmisten on pysyttävä kotona.

Hanckokin kommentit tulivat sen jälkeen, kun lontoolaisessa puistossa kävi brittimedian mukaan lauantain aikana yli 3 000 ihmistä ottamassa aurinkoa tai muutoin vain nauttimassa ryhmissä lämpimästä säästä. Puisto on nyt suljettu.

Kuningatar Elisabet puhuu illalla kansalle

Britannian kuningatar Elisabet puhuu tänä iltana kansalle koronaviruksen vuoksi. Kuningattaren odotetaan puheessaan rauhoittavan brittejä ja kannustavan heitä pandemian aiheuttamissa vaikeuksissa.

Tämä on vasta neljäs kerta, kun kuningatar puhuu suoraan kansalle koko 68-vuotisen hallitsijanuransa aikana. Windsorin linnassa nauhoitettu puhe esitetään illalla televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. Puheesta on kuitenkin jo nyt kerrottu osia julkisuuteen.

Kuningatar mainitsee puheessaan brittien normaalielämän järkkymisen pandemian vuoksi, siihen liittyvän surun ja talousongelmat. Kuningatar kuitenkin kannustaa kansalaisia nousemaan pandemian haastetta vastaan.

– Toivon, että tulevina vuosina jokainen voi olla ylpeä siitä, miten vastasi tähän haasteeseen, kuningatar sanoo.

Kuningattaren puheet kansalaisille ovat olleet hyvin harvinaisia vakiintuneita joulutervehdyksiä lukuun ottamatta.

Aiemmat esiintymiset ovat liittyneet kuningataräidin kuolemaan vuonna 2002, prinsessa Dianan kuolemaan vuonna 1997 ja Persianlahden sotaan vuonna 1991.

Näiden lisäksi kuningatar esitti vuonna 2012 lausunnon timanttiriemujuhlan kunniaksi. Kuningattaren hallintokausi oli tuolloin kestänyt 60 vuotta.

Viisivuotias lapsi koronavirusuhrien joukossa

Koronavirus on aiheuttanut Britanniassa yli 4 300 ihmisen kuoleman. Uusimpien uhrien joukossa on viisivuotias lapsi, joka ilmeisesti on nuorin koronaviruksen vuoksi kuollut Britanniassa.

Tartunnan saaneita on vahvistetusti noin 42 000, heidän joukossaan pääministeri Boris Johnson ja kruununprinssi Charles.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemat asiantuntijat varoittavat myös pandemian taloudellisista seurauksista ja ennustavat sen lisäävän köyhyyttä maassa, jossa köyhiä on jo ennestään paljon.

Virallisten tilastojen mukaan noin 14 miljoonaa brittiä – noin neljännes kansasta – elää köyhyydessä, ja tilanne pahenee, kun joukoittain ihmisiä menettää työnsä.

Kahden viime viikon aikana melkein miljoona aikuista on hakenut toimeentulo-ogelmiinsa yhteiskunnalta ns. yleistukea (Universal Credit). Hakijoita on ollut lähes kymmenkertainen määrä normaaliin verrattuna.

– Jos perheet, jotka ovat ansainneet ennen pandemiaa säällistä palkkaa, siirtyvät yleistuelle, he huomaavat hyvin äkkiä elävänsä köyhyydessä, sanoo johtaja Louisa McGeehan Child Poverty Action Group -hyväntekeväisyyssäätiöstä.

Jo ennestään köyhissä perheissä lasten ongelmat korostuvat, kun monien koulujen opetus on siirtynyt verkkoon koulujen sulkeuduttua.

– Jos kotitaloudessa ei ole internetiä tai tietokonetta, nuo lapset eivät pysty opiskelemaan McGeehan huomauttaa.