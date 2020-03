Terveyspalvelujen riittämättömyys lisää epidemiariskiä pakolaisleireillä Kreikassa – "Lähtökohta on jo huono"

Puutteellinen sairaanhoito lisää tartuntatautien riskiä Kreikan saarten pakolaisleireillä, arvioidaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöstä.

Huoli leirien mahdollisesta koronavirusuhasta voimistui maanantaina, kun Lesboksen saarelta varmistui ensimmäinen koronavirustartunta. Riittämättömien terveyspalveluiden ohella tilannetta vaikeuttaa se, että leireillä on liikaa ihmisiä niiden kapasiteettiin nähden.

– Sinänsä lähtökohta on jo huono. Se tarkoittaa, että jos sinne tulee mikä tahansa tartuntatauti tällä hetkellä, niin se varmasti pahentaisi tilannetta todella paljon, sanoo toiminnanjohtaja Linda Konate Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöstä.

– Nyt pitäisi keskittyä siihen, että leirien olosuhteet parantuisivat ja sitä kautta olisi valmius, että ihmiset saavat sairaanhoitoa riippumatta siitä, mikä tauti on kyseessä.

Esimerkiksi ihmisten eristäminen voi epidemiatilanteessa olla vaikeaa täysillä leireillä. Toisaalta vastaaviin tilanteisin on jouduttu eri pakolaisleirillä esimerkiksi tuhkarokon tai koleran vuoksi. Konaten mukaan tautien leviämistä pystytäänkin rajoittamaan, jos siihen on valmius ja riittävät resurssit.

– Kyllähän se on riski, jos on liikaa ihmisiä, se tekee sen vaikeammaksi.

"Tilanne ei ole kestävä"

Lääkärit Ilman Rajoja on jo pitkään arvioinut, että Kreikan leirien tilanne ei ole kestävä. Konaten mukaan järjestö on tunnistanut leireiltä potilaita, enimmäkseen lapsia, joilla on kroonisia tai akuutteja sairauksia. Tavoitteena on, että heidät saataisiin evakuoitua Manner-Kreikkaan tai muualle, jossa olisi tarjolla erikoissairaanhoitoa.

Järjestöllä on Kreikan suurimmalla, Morian pakolais- ja siirtolaisleirillä klinikka, jossa hoidetaan päivittäin noin 80–100 potilasta. Viime viikolla klinikka jouduttiin sulkemaan pariksi päiväksi, koska mielenosoittajat olivat tukkineet tiet leirille. Osa muista avustusjärjestöistä onkin lopettanut toimintansa leireillä turvallisuusongelmien vuoksi.

– Kyllähän se kertoo siitä tilanteesta. Puhutaan kuitenkin Kreikasta. Ei pitäisi olla esteitä sille, että pystytään auttamaan ihmisiä ja antamaan sairaanhoitoa, Konate sanoo.