Texas aloittaa koronarajoitusten höllentämisen, vaikka osavaltiossa oli korkein päivittäinen kuolinluku

Yhdysvalloissa Texasin osavaltiossa aloitettiin perjantaina koronarajoitusten höllentäminen, vaikka samoihin aikoihin raportoitiin korkein päivittäinen kuolinluku.

Osavaltiossa myymälät, ravintolat, elokuvateatterit, ostoskeskukset, museot ja kirjastot saavat tietyin ehdoin avata ovensa. Ihmiset saavat myös osallistua ulkopeleihin, joskin samaan aikaan kentällä ei voi olla kuin neljä pelaajaa.

Texasin kuvernööri Greg Abbott kuitenkin muistutti ihmisiä varovaisuudesta. Hän tviittasi, että ihmisten pitää edelleen noudattaa turvavälejä sekä seurata terveysohjeita.

– Kasvojen peittäminen ei ole pakollista, mutta siihen kannustetaan, jotta voidaan suojella riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämää, hän sanoi.

Texasissa pysyvät edelleen suljettuina muun muassa yleiset uimahallit, baarit, kuntosalit, kauneushoitolat, hierontapaikat, keilahallit ja tatuointipaikat.

Texasin osavaltiossa on raportoitu yli 28 000 koronavirustartuntaa ja 782 koronakuolemaa. Torstaina paikallista aikaa kerrottiin 50 kuolemantapauksesta. Määrä oli suurin päivittäinen kuolinluku koronaepidemian puhjettua alueella maaliskuun alussa. Uusia vahvistettuja tartuntoja tuli tietoon tuhat, mikä oli suurin päivittäinen määrä huhtikuun 10. päivän jälkeen.

Koko Yhdysvalloissa on tähän mennessä raportoitu yli 1,1 miljoonaa varmennettua koronavirustartuntaa eli tartunnan on saanut noin 3 300 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Yhdysvalloissa kuollut liki 65 000 ihmistä eli 196 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.