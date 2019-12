Texasilaiseen kirkkoon hyökänneellä asemiehellä on suomalainen sukunimi

Texasin kirkkoiskun asemies on tunnistettu, uutisoi CNN. Median mukaan tekijä on Keith Thomas Kinnunen ja hänellä oli entuudestaan pitkä rikoshistoria. Kinnusen on myös kerrottu asuneen kadulla.

Kaksi seurakuntalaista kuoli, kun asemies hyökkäsi kirkkoon sunnuntaina Texasissa. Kirkossa olleet ampuivat hyökkääjän kuoliaaksi. West Freeway Chruch of Christ -nimisessä kirkossa oli sisällä noin 250 ihmistä, kun mies avasi tulen.

Tekijästä uutisoi Suomessa aiemmin Iltalehti.