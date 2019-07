Texasin pidätyskeskukset ovat "tikittävä aikapommi" – siirtolaiset ahdettu täpötäysiin selleihin

Yhdysvalloissa Texasin Rio Granden raja-aseman pidätyskeskuksissa on vaarallisen paljon ihmisiä, kertoo maan kansallisesta turvallisuudesta vastaavan viraston toimintaa tarkastava viranomainen.

NBC:n mukaan siirtolaisia on laitettu täpötäysiin huoneisiin, joissa he odottavat kasvot ikkunaan painautuneena. Tarkastajan mukaan yksi keskuksen vanhempi virkamies kuvaili tilannetta tikittäväksi aikapommiksi.

– Kehotamme virastoa ottamaan välittömiä askelia vaarallisen ylikuormituksen ja aikuisten sekä lasten pitkittyneiden pidätysten helpottamiseksi Rio Granden laaksossa, kertoo tarkastava viranomainen Jennifer Costello raportissaan.

Raportissa on myös kuvia, jotka on otettu Texasissa sijaitsevissa keskuksissa. Guardianin mukaan yhdessä raportin kuvista näkyy, kuinka yhteensä 88 aikuista miestä on sullottuna huoneeseen, joka on suunniteltu 41 ihmisen säilyttämiseen.

Yksi miehistä työntää kuvassa ikkunaa vasten pahvinpalaa, johon on kirjoitettu avunpyyntö.

Pidätysajat ovat moninkertaistuneet

Sen lisäksi, että olot ruuhkautuneissa pidätyskeskuksissa ovat epäinhimilliset, on ihmisiä pidetty siellä myös liian pitkiä aikoja.

Costello vieraili kesäkuun alussa yhteensä viidessä rajavartiolaitoksen pidätyskeskuksessa Rio Granden laakson alueella. Tarkastuksen aikaan keskuksissa oli pidätettynä noin 8 000 ihmistä, joista yhteensä 3 400:n pidätys oli ylittänyt lain salliman enimmäisajan.

Näistä 3 400 siirtolaisesta yhteensä 1 500 oli ollut pidätettynä yli kymmenen vuorokautta. Laki sallii pidättämisen 72 tunnin ajan.

Costellon mukaan tarkastuksen aikaan pidätetyistä melkein 2 700 oli lapsia. Näistä lapsista noin kolmasosa oli ollut pidätettynä pidempään kuin lain salliman ajan.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen valvontakomitea kertoi tiistaina aikovansa järjestää ensi viikolla kuulemisen siirtolaisten kohtelusta pidätyskeskuksissa, kertoo Guardian. Lehden mukaan demokraattien kongressiedustaja Elijah Cummings on sanonut presidentti Donald Trumpin hallinnon osoittaneen siirtolaisten kohtelussa avointa halveksintaa yleistä säädyllisyyttä kohtaan.

"Nämä ovat keskitysleirejä"

Raportti julkaistiin pian sen jälkeen, kun demokraattien kongressiedustajat olivat vierailleet pidätyskeskuksissa. New Yorkin osavaltion kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez oli ollut mukana vierailulla.

– Nämä ovat keskitysleirejä. Keskitysleiriasiantuntijoiden mukaan ihmiset alkavat kuolla ylikansoituksen, heitteillejätön ja resurssien vähäisyyden vuoksi, Ocasio-Cortez tviittasi tiistaina paikallista aikaa.

– Näimme eilisellä vierailullamme kaikki nämä kolme merkkiä, kongressiedustaja jatkoi.

Rajavartiolaitoksen tilastojen mukaan yhteensä yli 223 000 ihmistä oli pidätetty Rio Granden raja-alueella viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden toukokuun välillä. Pidätettyjen määrä nousi 124 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Rajavartiolaitos on pidätysolojen lisäksi tulen alla myös Facebookista paljastetun salaisen ryhmän vuoksi. Ryhmässä rajavartiolaitoksen nykyiset ja entiset agentit ovat jakaneet rasistisia meemejä ja jakaneet päivityksiä, jotka pilkkaavat siirtolaisia.

Ryhmässä julkaistiin muun muassa ivaavia päivityksiä liittyen uutiseen, jossa kerrottiin 16-vuotiaan guatemalalaisnuoren kuolemasta. Nuori oli kuollut rajavartiolaitoksen huostassa ollessaan.

Ryhmässä on myös julkaistu halventavia kommentteja muun muassa kongressiedustaja Ocasio-Cortezista ja jaettu hänestä tehtyjä manipuloituja seksuaalissävytteisiä kuvia.

Rajavartiolaitoksen johtaja Carla Provost on aiemmin tuominnut ryhmän julkaisut epäasiallisiksi. Hänen mukaansa tapauksesta on myös aloitettu tutkinta.

---

Lähteenä käytetty myös AFP:tä