Thaimaa tarjoutui USA:n ja P-Korean huippukokouksen isännäksi

Thaimaa on tarjoutunut Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien huipputapaamisen pitopaikaksi. Asiasta kertoi maan ulkoministeri.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on määrä ensin tavata Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in perjantaina. Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välinen huippukokous on puolestaan määrä järjestää toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

Trump sanoi aiemmin tässä kuussa, että viisi paikkaa on harkinnassa kokouksen pitopaikaksi. Hän ei kuitenkaan kertonut, mistä paikoista on kysymys.

– Thaimaa on valmis järjestelemään (tapaamista) ja toimimaan isäntänä, ulkoministeri Don Pramudwinai kertoi toimittajille. Hänen mukaansa Thaimaahan ei kuitenkaan ole oltu asian tiimoilta yhteydessä.

Thaimaa on Yhdysvaltain liittolainen, jolla on diplomaattisuhteet myös Pohjois-Koreaan. Thaimaan sotilasjuntan kakkosmies on parhaillaan Yhdysvalloissa, missä hän on tavannut muun muassa puolustusministeri James Mattisin.