Thaimaan luolapelastusoperaation uusi päivä aloitettu – kaikki loput viisi ihmistä aiotaan pelastaa tänään

Thaimaassa kaikki loput luolassa jumissa olevat viisi ihmistä aiotaan pelastaa tänään, viranomaiset kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan. Päivälle on odotettu lisääntyviä sateita, jotka uhkaavat vaikeuttaa pelastustöitä.

Sukeltajat ja pelastajat ovat jo aloittaneet uuden päivän operaatiossa, joka tähtää luolaan jumiin jääneiden poikien ja heidän valmentajansa pelastamiseen. Asiasta kertoo televisiokanava CNN paikallisen viranomaisen tietoihin perustuen.

Luolassa on yhä vankeina neljä poikaa ja valmentaja. Kahdeksan poikaa on saatu pelastettua. Viranomaisten mukaan pelastetut ovat terveitä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Kahdelle heistä oli annettu antibiootteja sen jälkeen kun heidät oli testattu keuhkokuumeen varalta.

– Kaikki [pelastetut] ovat hyvässä psyykkissä kunnossa, terveysministeriön edustaja Jesada Chokedamrongsuk kertoi toimittajille Chiang Rain sairaalan luona tiistaina.

Ensin pelastettujen neljän pojan perheet ovat päässeet näkemään lapset ikkunasta, hän sanoi CNN:n mukaan.

Pelastettuja poikia pidetään toistaiseksi karanteenissa siltä varalta, että he ovat saaneet infektioita luolassa ollessaan. Sairaala on lähettänyt heidän testituloksensa laboratorioon Bangkokiin. Pelastetut todennäköisesti pysyvät sairaalassa viikon ajan, koska heidän immuunijärjestelmänsä on heikentynyt, Chokedamrongsuk sanoi.