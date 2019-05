Thaimaan uusi kuningas Rama X sai kruununsa, juhliin uppoaa lähes 40 miljoonaa euroa

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn on kruunattu puoliltapäivin lauantaina paikallista aikaa, kertoo AFP.

Kolme päivää kestävät kruunajaisseremoniat järjestetään yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun Vajiralongkorn nousi valtaan isänsä kuoleman jälkeen. Tuore kuningas odotti suruajan päättyvän ennen kruunajaisia.

66-vuotias uusi kuningas on hallitsijanimeltään Rama X. Hän on kymmenes Chakri-dynastian hallitsija. Dynastia on hallinnut Thaimaata 1700-luvun lopulta.

Kruunajaisseremonioihin kuuluu sekä buddhalaisia että hindulaisia elementtejä. Seremonialliseen "puhdistavaan" kylpyyn on pääkaupunki Bangkokiin tuotu pyhää vettä maan 77 maakunnasta.

Sunnuntain päätapahtuma on kolme tuntia kestävä juhlaparaati, johon osallistuu lähes 1 400 sotilasta.

Thaimaassa on viimeksi vietetty kuninkaan kruunajaisia 69 vuotta sitten 5. toukokuuta 1950, jolloin kuningas Rama IX eli kuningas Bhumibol kruunattiin. Kruunajaisten kustannukset ovat noin 38 miljoonaa euroa, mikä on noin kolmannes kuningas Bhumibolin hautajaisten kustannuksista.

Poliittinen tilanne epäselvä

Thaimaassa järjestettiin vuosia odotetut parlamenttivaalit maaliskuun lopussa. Vaalit olivat ensimmäiset vaalit vuoden 2014 sotilasvallankaappauksen jälkeen. Alun perin sotilashallinto lupasi vaalit vuoden sisällä mutta vaalien ajankohtaa siirrettiin useasti.

– Tämä on hyvin merkittävää aikaa Thaimaalle. Ilmapiiri on rauhallinen, mutta odottava. Kruunajaisten lisäksi kansa odottaa toukokuun 9. päivää, jolloin vaalien lopullinen tulos on luvattu ilmoittaa, Suomen Thaimaan suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven kertoi STT:lle aikaisemmin Bangkokissa.

Hän on toiminut suurlähettiläänä Thaimaassa syksystä 2016 lähtien

– Suurlähettiläskauteeni on sattunut useita Thaimaan historian merkkipaaluja, kertoo niin edellisen kuninkaan hautajaisiin osallistunut kuin uuden kuninkaan kruunajaisseremonian juhlallisuuksiin kutsuttu Suikkari-Kleven.

Vasta kruunajaisten jälkeen, 9. toukokuuta tiedetään mikä puolue muodostaa hallituksen. Äänestysprosentti vaaleissa oli 65. Heti vaalien jälkeen ilmoitettiin sotilashallintoa tukevan Palang Pratcha Rath -puolueen saaneen 8,4 miljoonaa ja suurimman oppositiopuolueen, maanpaossa olevaa entistä pääministeriä Thaksin Shinawatraa tukevan Pheu Thai -puoleen saaneen 7,9 miljoonaa ääntä. Nyt vaalikomissio tutkii syytteitä mahdollisesta vaalivilpistä, ja siksi äänestystulos saattaa vielä muuttua.

– En ole lainkaan vakuuttunut, että Thaimaa palaisi liberaaliin demokratiaan, kertoo STT:lle Ubon Ratchathanin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Thitipol Phakdeewanich.

Hän perustelee näkemystään sillä, että sotilashallinnolla on vahva tuki yrityksiltä, joiden toimintaa se on edesauttanut useilla lakimuutoksilla. Sotilashallinnolla on myös perustuslain mukaan oikeus määrätä 250-paikkaisen senaatin jäsenet, jotka osallistuvat pääministerin valintaan.

Näyttää siltä, että maaliskuun vaalien tarkoitus oli demokratiaan paluun sijaan oikeuttaa sotilashallinnon pysyminen vallassa, Phakdeewanich sanoo.