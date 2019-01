Thaimaan uusi kuningas kruunataan toukokuussa

Thaimaan uusi kuningas Maha Vajiralongkorn kruunataan toukokuussa, kertoo hovi. Edellinen kuningas, Bhumibol Adulyadej, kuoli liki kaksi ja puoli vuotta sitten. Uuden kuninkaan virallinen nimi on Rama X. Kruunajaiset pidetään 4. toukokuuta alkaen, ja ne kestävät kolme päivää.

– On sopiva aika pitää kruunajaiset perinteiden mukaisesti. Ne ovat kansakunnan juhla ja kansan ilo, hovi muotoili.

Vajiralongkorn ei ole läheskään yhtä suosittu kuin isänsä, jota on pidetty poikkeuksellisena kuninkaana.

Vajiralongkorn on alkanut jo ennen kruunajaisia ottaa valtaa käsiinsä ja vaikuttaa muun muassa kuninkaallisten varojen hallintaan. Hän on tehnyt myös joitakin hallinnollisia muutoksia, jotka heikentävät armeijan ja hallituksen roolia kuningashuoneessa. Kukaan ei tiedä, mitä on muutosten taustalla.

Thaimaassa on määrä pitää tänä vuonna myös parlamenttivaalit, jotka ovat ensimmäiset sen jälkeen kun sotilasjuntta kaappasi vallan pääministeri Yingluck Shinawatralta liki viisi vuotta sitten.