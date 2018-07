Thaimaan viranomaiset: kaksi poikaa on pelastettu luolasta kaksi tuntia etuajassa

Sanomalehti Guardianin siteeraama uutistoimisto Reuters kertoo, että kaksi ensimmäistä poikaa on saatu turvallisesti ulos luolasta Thaimaassa.

– Kaksi lasta on ulkona. He ovat parasta aikaa tarkistettavina kenttäsairaalassa lähellä luolaa, Chiang Rain terveysviraston johtaja Tossathep Boonthong kertoo Reutersille.

Pojat saatiin pelastettua kaksi tuntia ennakoitua aiemmin. Itse paikalla oleva toimittaja Florian Witulski raportoi, että pelastusryhmät luolan edustalla kertovat vedenkorkeuden laskeneen luolastossa. Tämän johdosta matka-aika pois luolasta on lyhentynyt, sillä useissa kammiossa pystyy tällä hetkellä kävelemään.

Rescue teams at the entrance of the cave saying the lowered water has decreased the journey out of the cave as many chambers are walk-able right now.