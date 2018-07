Thaimaan viranomaiset: kuusi poikaa on saatu kokonaan ulos tulvaluolasta

Kuusi poikaa on saatu kokonaan ulos tulvaluolasta Thaimaassa, uutistoimisto AFP kertoo. Pelastusviranomaisten mukaan luolassa on vielä kuusi poikaa ja heidän aikuinen jalkapallovalmentajansa.

Sanomalehti Guardianin siteeraama uutistoimisto Reuters kertoi aiemmin, että ensimmäiset pojat saatiin ulos luolasta kaksi tuntia etuajassa.

Itse paikalla oleva toimittaja Florian Witulski raportoi tuolloin, että vedenkorkeus on laskenut luolastossa. Tämän johdosta matka-aika pois luolasta on lyhentynyt, sillä useissa kammiossa pystyy tällä hetkellä kävelemään.

