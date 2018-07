Thaimaan viranomaiset: neljä poikaa ulkona luolasta, operaatio keskeytetty

STT, AFP, Guardian

Thaimaan pelastusoperaation johtaja Narongsak Osottanakorn vahvisti lehdistötilaisuudessa sunnuntaina, että neljä poikaa on saatu ulos luolasta ja viety sairaalaan. He ovat Osottanakornin mukaan hyvässä kunnossa.

Aiemmin muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP kertoivat, että kuusi poikaa olisi kokonaan ulkona. Virallisen tiedon mukaan luolastossa on siis edelleen sisällä kahdeksan poikaa ja heidän aikuinen valmentajansa.

Operaation johtajan mukaan luolastossa vielä jäljellä olevien sijaintia ei myöskään tiedetä, vaikka aiemmin liikkui tietoja, että he olisivat kaikki jo lähellä uloskäyntiä.

Lehdistötilaisuudessa myös ilmoitettiin, että operaatio keskeytetään vähintään kymmeneksi tunniksi. Pelastajien on levättävä ja happivarastoja pitää täydentää.

Thaimaan pohjoisosassa luolaan loukkuun jääneiden pelastaminen aloitettiin varhain sunnuntaina Suomen aikaa. Alun perin pelastustöitä johtava Osottanakorn kertoi, että ensimmäiset voivat päästä ulos luolasta aikaisintaan paikallista aikaa yhdeksältä illalla eli Suomen aikaa kello 17.

Operaatio sujui kuitenkin odotettua nopeammin luolastossa laskeneen vedenkorkeuden vuoksi, itse paikalla ollut toimittaja Florian Witulski raportoi. Ensimmäiset kaksi poikaa saatiin ulos kaksi tuntia odotettua aiemmin.

Rescue teams at the entrance of the cave saying the lowered water has decreased the journey out of the cave as many chambers are walk-able right now.