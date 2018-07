Thaimaassa on aloitettu operaatio luolassa olevien poikien pelastamiseksi – luolaan lähetetty 18 sukeltajaa

Pelastustöitä johtava kuvernööri Narongsak Osottanakorn kertoi eilen, että olosuhteet ryhmän saamiseksi ulos luolasta ovat lähipäivinä "täydelliset" ennen kuin uusien sateiden odotetaan alkavan. Painetta pelastusoperaatioon on tuonut myös se, että ryhmän luolan ilman happipitoisuus alkoi vähentyä uhkaavasti. Pelastajat kuitenkin onnistuivat vetämään poikien luolaan yhteyden, jota myöten heille pumpataan ilmaa. Luolaan on myös toimitettu ylimääräisiä happipulloja.

Yli 1 000 toimittajaa on ilmoittanut seuraavansa tilanteen kehittymistä paikan päällä.

Viranomaiset käskivät aiemmin median edustajia ja muita pelastusoperaation kannalta ei oleellisia ihmisiä poistumaan luolan uloskäynnin lähettyviltä. Viranomaisten mukaan he tarvitsevat tilaa 12 pojan ja heidän jalkapallovalmentajansa pelastusoperaatioon.

Kuvernöörin mukaan luolassa oleville sekä heidän perheilleen on kerrottu operaation aloittamisesta.

Luolaan on lähetetty 18 sukeltajaa. Guardianin mukaan sukeltajista 13 on ulkomaalaisia ja viisi thaimaalaisia.

Thaimaassa on aloitettu operaatio luolassa loukussa olevien poikien ja heidän valmentajansa pelastamiseksi, kertoi pelastustöitä johtava kuvernööri Narongsak Osottanakorn lehdistötilaisuudessa varhain sunnuntaina Suomen aikaa. 12 poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet Tham Luangin luolastossa jo kaksi viikkoa.

Tham Luangin luola sijaitsee Pohjois-Thaimaassa.

12 poikaa ja heidän valmentajansa menivät kaksi viikkoa sitten luolaan suojaan rankkasateita ja katosivat jäätyään nousevien tulvavesien taakse.

Joukkue löydettiin kuin ihmeen kaupalla viime maanantaina.

Nyt tuhatpäinen pelastusjoukko ponnistelee saadakseen pojat pois luolasta.

Olosuhteet ovat äärimmäisen hankalat, sillä monsuunisateiden aikana luola täyttyy helposti vedellä.

Kymmenen kilometriä pitkä luola on Thaimaan pisimpiä. Suunnistaminen siellä on vaikeaa, koska luolassa on kiemurtelevia onkaloita ja käytäviä.