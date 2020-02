Thaimaassa sotilas ampui ihmisiä ostoskeskuksessa, temppelissä ja kasarmilla – ainakin yli 10 kuollut joukkoampumisessa

Thaimaassa useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut joukkoampumisessa Nakhon Ratchasiman kaupungissa, kertoo poliisin tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Ampujan kerrotaan olevan sotilas, ja poliisin mukaan yli 10 ihmistä on kuollut. Ampuja on yhä vapaalla jalalla.

Sotilas hyökkäsi esimiehensä kimppuun ennen kuin avasi tulen kasarmilla, buddhalaistemppelissä ja ostoskeskuksessa, Thaimaan puolustusministeriön tiedottaja kertoo BBC:lle. Hänen mukaansa epäilty piileskelee ostoskeskuksen kellarikerroksessa. Poliisi kertoo eristäneensä kauppakeskuksen.

Sotilas varasti ajoneuvon kasarmilta ja ampui ihmisiä rynnäkkökiväärillä, kertoo BBC. Täyteen taisteluvarustukseen sonnustautunut sotilas lähetti myös tapahtumista kuvia ja videoita nettiin.

Nakhon Ratchasiman kaupunki sijaitsee pääkaupunki Bangkokista koilliseen. Kaupunki tunnetaan myös nimellä Korat.