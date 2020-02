Thaimaassa sotilas avasi tulen temppelissä ja ostoskeskuksessa – ainakin 20 kuollut

Thaimaassa sotilaat ja poliisit ovat saaneet hallintaansa pohjakerroksen ostoskeskuksesta, jossa asemies ampui kohti useita ihmisiä, paikallisesta poliisista kerrotaan. Vähintään useita kymmeniä ihmisiä on evakuoitu ostoskeskuksesta, ja sadat ovat paenneet.

Joukkoampumisessa Nakhon Ratchasiman kaupungissa on kuollut ainakin 20 ihmistä ja haavoittunut useita, kertoo puolustusministeriön edustaja, kenraaliluutnantti Kongcheep Tantravanich muun muassa BBC:n mukaan. Ampujaksi epäilty on sotilas, ja hän on yhä vapaalla jalalla.

Sotilas hyökkäsi esimiehensä kimppuun, varasti kasarmilta useita aseita ja armeijan ajoneuvon ja ajoi kaupungin keskustaan ampumaan ihmisiä.

Paikallismedian videoissa epäilty nousee Humvee-ajoneuvosta Terminal 21 -nimisen ostoskeskuksen edustalla, ampuu aseellaan ja ihmiset pakenevat. Ostoskeskus oli täynnä ostoksia tekeviä ihmisiä, kun ampuminen alkoi.

Paikalla on sekä poliisin että armeijan erikoisjoukkoja. Viranomaiset ovat eristäneet ostoskeskuksen ja sammuttaneet katuvaloja sen läheltä. Ampujan epäillään yhä piileskelevän ostoskeskuksessa. Poliisi on kehottanut kansalaisia pysymään kotona.

Bangkok Postin mukaan ampuja on ottanut panttivankeja, mutta tätä ei ole virallisesti vahvistettu. Myös rakennuksen sisältä on kerrottu kuuluneen laukauksia, ja rakennuksen liepeillä on syttynyt tulipalo.

Kuvamateriaalia nettiin hyökkäyksen aikana

Täyteen taisteluvarustukseen sonnustautunut sotilas lähetti myös kuvamateriaalia nettiin hyökkäyksen aikana. Hän oli aiemmin myös laittanut sosiaaliseen mediaan valokuvan pistoolista ja ammuksista.

32-vuotias mies on sotilasarvoltaan aliupseeri. Epäillyn motiiveja ei tiedetä.

Nakhon Ratchasiman kaupunki sijaitsee pääkaupunki Bangkokista koilliseen. Kaupunki tunnetaan myös nimellä Korat.

Verilöylyn tapahtumista tulee vahvistamatonta tietoa eri medialähteistä, ja tiedot muuttuvat hetki hetkeltä.