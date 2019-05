Thaimaassa vietetään uuden kuninkaan kruunajaisia

Thaimaassa alkavat tänään uuden kuninkaan Maha Vajiralongkorn, 66, kolmipäiväiset kruunajaisseremoniat. Niihin kuuluu sekä buddhalaisia että hindulaisia elementtejä. Seremonialliseen "puhdistavaan" kylpyyn on pääkaupunki Bangkokiin tuotu pyhää vettä maan 77 maakunnasta.

Varsinainen kruunajaispäivä on tänään. Huomisen päätapahtuma on kolme tuntia kestävä juhlaparaati, jossa on mukana liki 1 400 sotilasta. Maanantaina uusi kuningas, hallitsijanimeltään Rama X, ottaa vastaan arvovieraita sekä Thaimaahan akkreditoituneet suurlähettiläät. Maanantai on kansallinen vapaapäivä.

Maha Vajiralongkorn on toiminut maansa hallitsijana isänsä kuoltua vuonna 2016.

Vain muutama päivä ennen kruunajaisia kuninkaan ilmoitettiin avioituneen Suthida Tidjain, 40, kanssa. Suthida on entinen lentoemäntä, jonka kuningas nimitti vuonna 2014 henkivartiokaartinsa varakomentajaksi. Vuonna 2016 Suthida yleni kenraaliksi.

Uusi avioliitto on kuninkaan neljäs. Hänellä on aiemmista liitoistaan seitsemän lasta.