Theresa May pitää kriisikokousta puolueensa brexit-änkyröiden kanssa

Britannian pääministeri Theresa May pitää kriisikokouksen puolueensa kovan linjan brexit-siiven johtajien kanssa. Mayn on iltapäivällä määrä tavata pääministerin maaseutuasunnolla muun muassa entinen ulkoministeri Boris Johnson ja yksi seuraajakandidaateistaan Jacob Rees-Mogg.

Sunday Timesin mukaan Britannian hallituksen 11 ministeriä yrittää saada pääministeri Mayn eroamaan. Pääministerin virka-asunnon lähteet vahvistavat lehdelle, että keskustelut Mayn eron aikataulusta ovat meneillään.

Valtiovarainministeri Philip Hammondia on pidetty yhtenä Mayn erovaatimusten puuhamiehistä, mutta hän itse kiistää tämän. Sky Newsille puhuneen Hammondin mukaan Mayn eroaminen ei tällä hetkellä ratkaisisi ongelmaa. Hammond ei halunnut ottaa kantaa siihen, ovatko hänen ministerikollegansa pyytäneet häntä puuttumaan tilanteeseen.

Silti yhden lähteen mukaan jopa Mayn lähimmät avustajat uskovat, että pääministerin ero on välttämätön.

– Loppu on lähellä. Hän on mennyttä kymmenen päivän sisällä, sanoi yksi nimettömänä puhunut hallituksen ministeri toimittaja Tim Shipmanin mukaan.

Varapääministerinä käytännössä toiminut David Lidington on yksi vaihtoehto Mayn väliaikaiseksi seuraajaksi. Myös ympäristöministeri Michael Gove ja ulkoministeri Jeremy Hunt ovat seuraajaspekulaatioissa mukana.

Guardianin sunnuntaisin ilmestyvä sisarlehti Observer kertoo useiden ministerien arvioivan, että May voi joutua eroamaan viikon kuluessa. Lehden mukaan Mayn viimeiset liittolaiset yrittivät lauantai-iltana varoittaa konservatiivikansanedustajia siitä, että Mayn savustaminen ulos johtaisi uusiin vaaleihin ja repisi puolueen hajalle.

Mayn vaihtoehdot käyvät vähiin

Britannialla on sotkuisessa EU-eroprosessissa ratkaisun hetket käsillä, ja Mayn vaihtoehdot ovat käyneet vähiin. Eron oli määrä toteutua ensi perjantaina, mutta EU-johtajat myönsivät aiemmin tällä viikolla lykkäystä eropäivään. Jos Britannian parlamentti hyväksyy Mayn neuvotteleman erosopimuksen ensi viikolla, lisäaikaa myönnetään 22. toukokuuta asti sopimuksen saattamiseksi voimaan. Parlamentti on jo kahdesti tyrmännyt sopimuksen. Varsin laajasti jaetun arvion mukaan riittävää tukea ei ole edelleenkään tiedossa.

Ellei hyväksyntää tule, lisäaikaa myönnetään 12. huhtikuuta asti. Brittien tulisi jättää EU:lle siihen mennessä esitys jatkoaskelista. Muutoin maa rysähtää irti unionista ilman sopimusta.

Mayn ero sekoittaisi prosessia entisestään. May on itse vakuuttanut toistuvasti, että hän on sitoutunut viemään EU-eron maaliin.

Turhautuminen Maytä kohtaan on kuitenkin kasvanut myös hallituksen sisällä sitä mukaa kun eroneuvottelut ovat takellelleet eteenpäin ilman ratkaisua. Etenkin kovan brexit-linjan konservatiivit ovat Mayn kimpussa ja vaativat häntä lunastamaan lupauksensa.

– Nyt kuulee sanottavan, että hänen ainoa tapansa jatkaa pääministerinä on se, että hän tukee sopimuksetonta eroa, sanoi yksi hallituslähde Observerille.

Hallituksen EU-myönteiset ministerit ovat puolestaan uhanneet erota, jos May suostuu äkkieroon ilman sopimusta.

Eräs ministeri puolsi Mayn jatkamista sillä perusteella, että yhden ihmisen on parempi olla vastuussa sotkusta.

– Jos hänet ammutaan alas tällä viikolla, voi miltei taata, että edessä ovat uudet vaalit ja koko joukko ongelmia, hän sanoi.

Observerin mukaan selvää suunnitelmaa siitä, mihin Mayn ero johtaisi, ei ole olemassa.

Ulospääsyreittejä etsitään kuumeisesti

Hallituksen odotetaan julkistavan maanantaina suunnitelmansa siitä, miten eroprosessissa edetään parlamentin kanssa. May on todennut, että hän aikoo tuoda erosopimuksensa äänestykseen kolmannen kerran vain, jos sille näyttää löytyvän riittävästi tukea.

Britanniassa on kartoitettu viime aikoina kuumeisesti vaihtoehtoisia ulospääsyreittejä umpikujasta. Pääministeri May on itse toistuvasti tyrmännyt brexitin perumisen tai ajatuksen toisesta kansanäänestyksestä. Myös Britannian jäämistä tulliliittoon EU:n kanssa on pidetty esillä.